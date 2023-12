Os Planos de Manejo encontram-se disponíveis para consulta na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Os Planos de Manejo encontram-se disponíveis para consulta na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento.Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 22/12/2023 10:54 | Atualizado 22/12/2023 11:50

Encerrando o ano de 2023 de maneira destacada, nesta quinta- feira (21), concretizou-se a entrega do Plano de Manejo referente a duas Unidades de Conservação municipais: Área de Proteção Ambiental do Saco de Coroa Grande e Área de Proteção Ambiental Itaguaí Itingussú Espigão Taquara.

A iniciativa de elaboração desses Planos de Manejo comandada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento tem singular importância para a administração do território municipal, propiciando o desenvolvimento econômico de maneira sinérgica com a preservação dos recursos naturais, abrangendo desde florestas, montanhas e manguezais até cachoeiras, juntamente com a rica biodiversidade associada àquelas regiões.

O processo de elaboração dos referidos planos compreendeu uma extensa fase de estudos de campo, diagnósticos territoriais e oficinas participativas, conforme o previsto no Sistema Nacional de Unidades Conservações (SNUC). “Durante estas últimas, as comunidades que mantêm vínculos com as áreas protegidas foram consultadas, promovendo, assim, a integração entre o setor público e a sociedade civil. Esse diálogo proporcionou a orientação de uma gestão qualificada e eficaz dessas áreas especialmente resguardadas”, destaca o Secretário de Meio Ambiente e Planejamento, Antonio Marcos Barreto.

Os Planos de Manejo em questão, foram contratados por meio de medidas compensatórias advindas de licenciamento ambiental municipal, poupando recursos provenientes dos cofres públicos e empregando aporte financeiro do setor privado.

"No contexto brasileiro, muitas Unidades de Conservação carecem de Planos de Manejo e ficam impossibilitadas de administrar da melhor forma suas belezas naturais", observa o Prefeito Rubens Vieira a respeito da iniciativa do município de Itaguaí.

Para o ano de 2024, a intensificação dos esforços voltados à implementação desses Planos de Manejo está prevista no planejamento da pasta ambiental. A conclusão desses estudos possibilitará a captação de recursos provenientes de outras esferas do poder público, acarretando benefícios tanto para a população quanto para o setor de ecoturismo.

Isso se dá em virtude dos projetos destinados ao fortalecimento dessas áreas protegidas, abarcando desde a infraestrutura pública de visitação até recursos humanos, além de ações voltadas à recuperação de áreas naturais.

Os Planos de Manejo encontram-se disponíveis para consulta na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento, localizada na Rua Presidente Vargas, nº 265.