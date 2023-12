A Unidade Escolar, no bairro Vila Geny, que atende atualmente a 133 alunos, do berçário ao nível 3, ou seja, crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses. - Foto/ Divulgação

A Unidade Escolar, no bairro Vila Geny, que atende atualmente a 133 alunos, do berçário ao nível 3, ou seja, crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses.Foto/ Divulgação

Publicado 20/12/2023 15:09

A educação em Itaguaí teve uma quarta-feira (20/12) de celebração. Após seis meses de obra, foi reinaugurada a Creche Municipal Rita Ferreira Feijó, localizada na Unidade Escolar, no bairro Vila Geny, que atende atualmente a 133 alunos, do berçário ao nível 3, ou seja, crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses.



A modernização contou com a instalação do sistema de lógica - STI, troca de telhado, portas e dos sistemas de caixa d'água, de exaustão e de segurança, adequação de equipamentos dos banheiros, polimento do piso e pintura externa e interna. Foto/ Divulgação

"A creche passou por um processo de reforma em todas as suas dependências e área externa e está pronta para oferecer melhores acomodações para os alunos. Realmente ficou muito bonita", destacou a secretária de Educação e Cultura de Itaguaí, Nilce Ramos.A modernização contou com a instalação do sistema de lógica - STI, troca de telhado, portas e dos sistemas de caixa d'água, de exaustão e de segurança exigidos pelos Bombeiros, adequação de equipamentos dos banheiros, polimento do piso e pintura externa e interna."Vale lembrar que ela fica ao lado da escola Amauri Ferreira, que também passou por uma reforma na nossa gestão. A gente ressalta o compromisso do prefeito de entregar reforma e serviço de qualidade à nossa população, principalmente para as crianças", completou a secretária.Endereço:A Creche Municipal Rita Ferreira Feijó fica na Unidade Escolar, situada na Av. Guilherme Serrano, Lotes 8, Quadra C, Vila Geny.