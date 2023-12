Projeto Jovem Tec- Comunicando o Futuro, capacita indivíduos em situação de vulnerabilidade. - Foto/ Divulgação

Projeto Jovem Tec- Comunicando o Futuro, capacita indivíduos em situação de vulnerabilidade.Foto/ Divulgação

Publicado 15/12/2023 12:58

A Associação das Empresas do Distrito Industrial de Santa Cruz (AEDIN), em parceria com o Instituto Santa Cruz Sustentável, anunciou nesta manhã (13), em um evento no auditório da AEDIN, em Santa Cruz, os quatro projetos vencedores do Edital Prêmio 2030. São eles: Mineiro Pau, de Santa Cruz; Jurema Amor nas Mãos, de Paciência; As Marianas, de Santa Cruz; e Jovem Tec Aúdio Visual, de Itaguaí.

Cada um dos projetos selecionados receberá um aporte de R$ 20 mil para execução das atividades em 2024. Este é o primeiro ano da iniciativa que pretende ajudar o desenvolvimento da cultura e arte das comunidades da região, por meio do fomento à educação, saúde, trabalho e renda, além de aproximar ainda mais as indústrias e as comunidades. O Edital Prêmio Santa Cruz 2030 recebeu mais de 50 inscrições.

Para Fernanda Candeias, presidente da AEDIN e diretora do Instituto Ternium, este é um momento muito importante para região. “Pela primeira vez temos um edital na AEDIN com objetivo de promover o desenvolvimento de nosso território. Não existe crescimento industrial se não caminharmos de mãos dadas com as nossas comunidades.”, diz.

Segundo Pablo Ramoz, diretor executivo do Instituto Santa Cruz Sustentável, o Edital Plano Santa Cruz 2030 é um desdobramento da construção do Plano Santa Cruz 2030, publicado em 2020. “O Plano é resultado de um movimento coletivo com protagonismo da sociedade civil da região que traçou 40 metas para o desenvolvimento sustentável local. Os projetos selecionados têm em comum o diálogo com essas metas e foram premiados para colaborar com esse desenvolvimento rumo a um ano de 2030 menos desigual”, conclui.

Por dentro dos projetos vencedores:

Projeto Jovem Tec – Comunicando o Futuro – Capacita indivíduos em situação de vulnerabilidade nas habilidades de criação, edição e publicação de podcasts e videocasts. Desde junho de 2023, já capacitou 20 pessoas em Itaguaí.

Mineiro Pau pela Educação Popular – Focado na cultura, história e ancestralidade negra, o projeto tem como objetivo fortalecer a identidade negra e proporcionar um olhar crítico sobre o mundo, especialmente para a população negra vulnerável na região. Busca promover a educação afrocentrada através da escrita, leitura e dança para 40 crianças e adolescentes da Comunidade Mineiro Pau. É promovido pela Obra Social Filhos da Razão e Justiça, que atua há 7 anos na comunidade, em Santa Cruz.

Jurema Amor nas Mãos - Há 17 anos, a ONG promove a inclusão de pessoas com deficiência e em vulnerabilidade social, oferecendo atividades como aulas de Libras, reforço escolar e práticas culturais em Paciência.

As Mariamas – Coletivo feminino que promove a valorização da cultura popular com perspectiva periférica e feminina. Além de entretenimento, destaca questões étnico-raciais e de gênero, buscando equidade e empoderamento.