O Chaperó é o grande campeão da Série B do Campeonato Municipal de Itaguaí de 2023. - Foto/ Divulgação

O Chaperó é o grande campeão da Série B do Campeonato Municipal de Itaguaí de 2023.Foto/ Divulgação

Publicado 11/12/2023 16:00

O Chaperó é o grande campeão da Série B do Campeonato Municipal de Itaguaí de 2023. O time aurinegro bateu o Coroa Grande por 2 a 1, com dois gols de Jabá, na final disputada no último domingo (10/12), para conquistar o título e, automaticamente, uma vaga na elite do município em 2024.

O título foi conquistado de forma invicta. Chaperó terminou a primeira fase com 100% de aproveitamento, vencendo o União (5 a 1), o Bayer (2 a 0) e o Mont Serrat (2 a 0). Nas eliminatórias, eliminou o Entre Amigos nos pênaltis após empate por 3 a 3 no tempo normal e passou pelo Brazucas (1 a 0) para chegar à final.

Além de Chaperó e Coroa Grande, campeão e vice, também ascenderam à série A do Campeonato Municipal de Itaguaí os times Santa Cândida e Brazukas, que disputaram o terceiro lugar. No duelo, Santa Cândida levou a melhor por 3 a 2 numa partida recheada de emoções.