O Projeto "De casa até a escola. Uma caminhada em busca de um planeta mais sustentável" foi desenvolvido visando abordar a influência das mudanças climáticas na produção de alimentos. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 06/12/2023 11:50

A Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, celebra com entusiasmo a vitória da Escola Municipal Jorge Flores da Silva no 1.º lugar na categoria ensino fundamental I do Congresso Escolas pelo Clima. Este evento, que reúne atualmente 807 escolas públicas e privadas em todo o país, reconhece e destaca projetos educacionais voltados para a conscientização e ação em prol do meio ambiente.

O Projeto "De casa até a escola. Uma caminhada em busca de um planeta mais sustentável" foi desenvolvido visando abordar a influência das mudanças climáticas na produção de alimentos, com especial atenção para as populações mais pobres e vulneráveis. Em parceria com a nutrição da ONG Gastromotiva, o projeto não apenas abordou questões ambientais, mas também promoveu a conscientização sobre hábitos alimentares sustentáveis.

Destaca-se que a Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, incentiva ativamente e fomenta projetos de sustentabilidade nas escolas do município, reconhecendo a importância de promover a consciência ambiental desde os primeiros anos escolares.

Além do reconhecimento no Congresso Escolas pelo Clima, a E. M. Jorge Flores da Silva será homenageada com um troféu, os professores terão acesso a uma consultoria, e o projeto será imortalizado em um e-book, ampliando seu impacto e inspirando outras instituições a seguir o caminho da sustentabilidade.