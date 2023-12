O hospital está posicionado para os próximos 10 anos de realizações, desempenhando um papel vital na saúde e no bem-estar da cidade de Itaguaí - Foto/ Divulgação (Cemeru)

O hospital está posicionado para os próximos 10 anos de realizações, desempenhando um papel vital na saúde e no bem-estar da cidade de Itaguaí Foto/ Divulgação (Cemeru)

Publicado 11/12/2023 15:56

No cenário da celebração dos 10 anos de atuação que impactou positivamente Itaguaí e arredores, o Hospital Geral de Itaguaí (HGI) reuniu sua equipe em um evento no Hotel Tulip Inn para uma década marcada por conquistas contínuas. A diretoria e colaboradores do HGI, em um esforço conjunto, celebraram não apenas o passado, mas também uma nova fase que visa posicionar Itaguaí como referência no atendimento privado de saúde. O HGI firmou um convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS), possibilitando a realização de cirurgias para o implante de próteses em quadris e joelhos. A meta é realizar cerca de 96 intervenções por mês, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida na comunidade.



A CEO do Grupo HGI – que além do hospital conta com a Unidade Ambulatorial Oplan Care e a Oplan Operadora de Saúde –, Valesca Dallier, graduada em administração hospitalar e pós-graduada em gestão de saúde e negócios, expressou a emoção do momento. Valesca enfatizou a nova administração independente e destacou as conquistas recentes, incluindo a certificação dupla (2022/2023) pela Organização Nacional de Acreditação. Essa certificação atesta a qualidade dos serviços de saúde e reflete o compromisso com a segurança do paciente.



Charles Dallier, renomado médico cardiologista e figura central na administração do HGI, delineou os planos ambiciosos para o futuro. O hospital almeja se tornar referência em alta complexidade, expandindo seus espaços em Itaguaí, na Costa Verde e no Sul Fluminense. O compromisso com a qualidade e atendimento de excelência é evidente, alinhando-se ao sonho de ser uma referência de saúde na região.



Além dos avanços no atendimento privado, o HGI abraça projetos sociais, um sonho que se mantém vivo e que guarda sintonia com o DNA social original do grupo, já que, junto com a irmã Valesca, Charles divide a administração do Centro Social Bezerra de Menezes, um instituto voltado para o atendimento de crianças, jovens e adultos.



DESAFIO NOS PASSOS DO RENOMADO CIRURGIÃO IVO PITANGUY



Um outro destaque do HGI é a iniciativa de se associar a uma instituição universitária para criar um centro de especialização médica em cirurgia plástica estética e reparadora.



O projeto, liderado pelo médico Luiz Felipe Reis, ex-aluno do renomado cirurgião Ivo Pitanguy, já está em andamento, com um ambulatório pronto e cirurgias programadas para janeiro de 2024. Inovação e comprometimento estendem-se além do âmbito privado, com esforços para atender demandas reprimidas na região. “O objetivo é que Itaguaí se torne um centro mundial da cirurgia plástica”, acentua o médico Luiz Reis.



INOVAÇÕES TAMBÉM ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE



O HGI firmou um convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS), possibilitando a realização de cirurgias para o implante de próteses em quadris e joelhos. A meta é realizar cerca de 96 intervenções por mês, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida na comunidade. A Leilian Ferreira, gerente da área médica do HGI, participa da iniciativa do CTI humanizado, que permite a presença de familiares durante o tratamento intensivo. Essa abordagem, combinada com tecnologia de ponta e boas práticas médicas, contribui para altas taxas de sucesso nos cuidados aos pacientes.



SERVIÇOS CONTINUAMENTE CELEBRADOS



Fabiana Guimarães, gerente administrativa do HGI, expressou seu orgulho em fazer parte da equipe durante os últimos 10 anos. Ela destacou o crescimento notável da instituição. Além da expansão de leitos, falou sobre a introdução de novos setores, como o centro de emergência, a unidade de internação, o centro cirúrgico, o centro de imagem e o centro de tratamento intensivo, bem como a previsão de novas áreas, como o setor de hemodinâmica para tratamentos cardiológicos.

A comemoração dos 10 anos do HGI não é apenas uma retrospectiva, mas um compromisso renovado com excelência, inovação e desenvolvimento regional.

O hospital está posicionado para os próximos 10 anos de realizações, desempenhando um papel vital na saúde e no bem-estar da cidade de Itaguaí e além.