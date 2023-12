Todo o evento é organizado e realizado pelos próprios moradores, e conta com apoio de empresas instaladas no local, como o Porto Sudeste. - Ravine Quintans

Publicado 08/12/2023 19:08

A 5ª edição do Festival de Frutos do Mar será a atração da Ilha da Madeira, em Itaguaí (RJ), neste sábado (dia 9). A partir de 10h, os visitantes vão poder experimentar os mais variados tipos de pratos típicos da região, como bolinho de arraia e pastel de camarão. Cada uma das 16 barracas terá, obrigatoriamente, apresentar duas opções culinárias elaboradas com frutos do mar.

“Este ano, vamos reviver um prato típico, que é o arroz caiçara. Também teremos carmonia, um doce tradicional caiçara feito com gengibre, farinha de mandioca e melaço. Ainda teremos degustação de hambúrguer de camarão e linguiça de peixe. E para quem não gosta ou não pode comer frutos do mar, teremos opções de pratos com frango e carne”, explicou Rosana Dias, presidente do Centro de Referência de Memórias Caiçaras.

O evento promete não deixar ninguém parado com shows de artistas locais, como Paula Cardoso, Magu, Yago Eloy, Macambira, Pancada no Saco e a banda Let’s Dance. Ainda terá exposição de fotos e dos projetos da Associação de Desenvolvimento Sustentável da Ilha da Madeira e da Associação dos Pescadores e Lavradores da Ilha da Madeira - APLIM, além de artesanato e outras atividades de lazer.

O Festival de Frutos do Mar envolve cerca de 100 pessoas, entre pescadores, montadores e eletricistas, cozinheiros e ajudantes, que vivem na Ilha da Madeira e proximidades. Todo o evento é organizado e realizado pelos próprios moradores, e conta com apoio de empresas instaladas no local, como o Porto Sudeste.

“Tudo é feito para agregar valor para a nossa comunidade. Todos os frutos do mar são da região, as atrações musicais e artísticas também. A fotógrafa que registra. O Festival movimenta a nossa ilha. A pousada, o hotel, as peixarias. É uma forma de agregar valor para toda a comunidade. Contamos com a parceria de empresas da região, que nos ajudam financeiramente com alguns itens, como aluguel de barracas, confecção de banners e camisas”, explicou Rosana.

A Ilha da Madeira é conhecida no estado do Rio pelas atividades de turismo e pesca, além de abrigar uma das mais importantes áreas portuárias do Rio de Janeiro. Apoiar o festival faz parte das ações do Porto Sudeste para incentivar a geração de renda e valorização da cultura local.

“O festival integra uma variedade de atividades relacionadas à economia do mar, impulsionando a pesca, enaltecendo a cultura e os artistas locais, resgatando as raízes da comunidade e fomentando o turismo na Ilha da Madeira. O evento não apenas fortalece a economia local, como também nos proporciona uma oportunidade única de explorar as riquezas que nossa região tem a oferecer”, comentou Carla Matos, gerente de assuntos corporativos e responsabilidade social do terminal portuário.

SERVIÇO

5º Festival de Frutos do Mar

Data: 9/12/2023

Horário: a partir das 10h

Local: Cais dos pescadores – Rua Miguel Correia - Ilha da Madeira, Itaguaí