Um dos pontos de destaque do ano foi o Programa Hortas, incluído no Programa de Educação Ambiental, e que já beneficiou seis escolas locais com 34 atividades.Foto/ Divulgação (Porto Sudeste)

Publicado 18/12/2023 19:58

O Porto Sudeste contribui para o desenvolvimento da economia local e investe em ações de apoio às comunidades da região da baía de Sepetiba. Neste ano, a empresa realizou 17 programas e projetos sociais, alinhados com os objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, por meio de ações diretas com moradores, parceria com empreendedores, comércio e fornecedores locais, projetos educacionais, de comunicação e outros. Foram cerca de 100 atividades com quase 6 mil participantes durante todo o ano.

“Todo fim de ano, mostrarmos o impacto positivo que estamos causando na vida daqueles que nos rodeiam. Um momento para celebrarmos os resultados que alcançamos, fortalecendo cada vez mais os laços entre cidade, porto, parceiros e instâncias governamentais. Os resultados obtidos só foram possíveis graças ao comprometimento de todos. Estamos próximos da nossa comunidade e isso nos permite ter uma escuta atenta e ativa, e trabalhar para construir projetos que atendam, de fato, as necessidades da comunidade”, comentou Ulisses Oliveira, diretor de assuntos corporativos e sustentabilidade do Porto.

Um dos pontos de destaque do ano foi o Programa Hortas, incluído no Programa de Educação Ambiental, e que já beneficiou seis escolas locais com 34 atividades. Foram 581 participantes de seis escolas da região e mais de 500 mudas plantadas. Além disso, foram inauguradas duas unidades para pessoas com deficiência, comemorando um ano de avanços e diversificação nas ações realizadas do programa, reforçando o compromisso da empresa com a inclusão social.

Durante a formatura de 45 novos multiplicadores da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), a presidente Mizarete Barbosa da Silva, destacou a importância do projeto para a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. “Somos invisíveis e, pela primeira vez, fomos vistos como pessoas. O que foi plantado esse ano não foi apenas plantas que degustamos, plantamos muito amor, humildade, solidariedade. Que esse projeto dure muitos anos”, disse.

Outro ponto alto foi a Gincana Impacta ODS, uma parceria do Porto Sudeste com as Secretarias de Educação e Cultura e de Meio Ambiente de Itaguaí, que reuniu nove escolas de Itaguaí em um trabalho de coleta e segregação correta de resíduos. Foi arrecadado uma tonelada de resíduos (papelão, vidro, plástico), doado para grupos de catadores da região. “A gincana foi uma oportunidade de trabalhar alguns dos ODS de uma forma lúdica e divertida, e fortalecer entre os alunos os valores de respeito, cooperação, companheirismo e socialização, qualidades imprescindíveis para a formação de cada um como pessoa no contexto social”, comentou Carla Matos, gerente de assuntos corporativos e responsabilidade social. “A atividade também mostrou como pequenas ações do cotidiano podem contribuir para a redução das emissões de gases do efeito estufa. Ao reaproveitar a matéria-prima que seria descartada, diminuímos a quantidade de resíduos em lixões e aterros sanitários, que produzem dióxido de carbono e metano”, concluiu.

A 5ª Mostra de Responsabilidade Social do Porto Sudeste foi realizada nesta semana com diversas atividades no terminal portuário e na Casa Porto, e terminou com a tradicional festa de Natal na Escola Elmo Baptista Coelho, na Ilha da Madeira. “Cada ação, reação e atitude, cada incentivo, demonstra o compromisso social que todos compartilhamos, seja com nós mesmos, nossas famílias, colegas, comunidade ou o planeta”, finalizou Carla.