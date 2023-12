Para a inscrição é necessário levar documentos do responsável e do aluno (RG, CPF e comprovante de residência) e atestado de saúde. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 19/12/2023 14:47

A Prefeitura de Itaguaí abriu inscrições para o núcleo local do Basquete Mania, programa que leva os ensinamentos técnicos e táticos da modalidade a crianças e adolescentes, além de promover os benefícios físicos e sociais do esporte.

As inscrições são realizadas na Quadra Municipal do Teixeira, onde o projeto acontece. As aulas são às terças, quintas e sextas-feiras, de 14h30 às 18h30. O programa é destinado a crianças e adolescentes de 7 a 14 anos.

“Através desse projeto conseguimos promover a inclusão social de crianças e adolescentes do bairro, além de repassar os valores que a prática do esporte traz! O esporte é saúde e é inclusão. Esse é o grande objetivo da nossa atual gestão”, destacou a secretária de Esportes e Turismo de Itaguaí, Fernanda Spíndola.

O projeto Basquete Mania é um trabalho do Instituto Anderson Varejão, ex-jogador da seleção brasileira e NBA, realizado através da Lei de Incentivo ao Esporte, financiado pela Shell, em parceria com a Prefeitura de Itaguaí e a Secretaria de Turismo e Esporte.

Serviço:

Projeto Basquete Mania

Local para inscrições e aulas: Quadra Municipal do bairro Teixeira

Dias: terça, quinta e sexta

Horário: 14:30 às 18:30

Faixa etária:

13 a 14 anos

10 a 12 anos

07 a 09 anos

Para a inscrição é necessário levar documentos do responsável e do aluno (RG, CPF e comprovante de residência) e atestado de saúde.