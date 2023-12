A Receita Federal utiliza o processo de destinação de mercadoria para contribuir com a gestão ambiental. - Foto/ Divulgação (Receita Federal)

Publicado 21/12/2023 19:37

A Receita Federal doou nesta quarta-feira (20) mais de R$ 1,7 milhão em peças de roupa para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). Todo o material é fruto de ações de fiscalização realizadas pela Alfândega da Receita Federal do Porto de Itaguaí.



Com essa doação, o TJRJ contará com mais de 35 toneladas de itens como casaco, cachecol, calça, short, casaco, blusa, vestido, colete e jaqueta, além de peças íntimas. Todo o material apoiará as atividades de atendimento a pessoas em situação de rua atendidas em projetos do Tribunal.



O TJRJ em parceria com diversos órgãos públicos está criando o Centro de Atendimento Integrado às Pessoas em Situação de Rua do Estado do Rio de Janeiro. A Receita Federal participará por meio da implantação de um Ponto de Atendimento Virtual e da doação de mercadorias apreendidas.

Receita Cidadã: uma Receita de Transformação Social



A destinação de mercadorias faz parte do Programa "Receita Cidadã: uma Receita de Transformação Social", no qual a Receita Federal realiza ações em prol da sociedade, com vistas à sustentabilidade e promoção do bem-estar social.



A Receita Federal utiliza o processo de destinação de mercadoria para contribuir com a gestão ambiental, ecoeficiência e responsabilidade social com ações benéficas para toda a sociedade.



Nesse processo, parte da nossa função é modificar as características de determinados itens apreendidos, transformando-os em produtos de grande valor para a sociedade. Itens como bebidas alcoólicas, tabaco, vestuário e alguns eletrônicos são reaproveitados de forma sustentável, minimizando o impacto negativo no meio ambiente, e posteriormente doados para projetos sociais.