O carro foi adquirido através do programa de Mobilidade no Sistema Único de Assistência Social (MobSUAS).Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 27/12/2023 08:47 | Atualizado 27/12/2023 08:50

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Itaguaí recebeu, nesta terça-feira (26), um veículo 0km, com tração nas quatro rodas, para facilitar a chegada dos profissionais e dos serviços da pasta no atendimento à população que reside em áreas de difícil acesso.

“O veículo vai servir de ferramenta para facilitar o oferecimento de serviços de assistência social a famílias em situação de extrema vulnerabilidade, o que antes, com carros comuns, exigia uma operação mais complexa”, explicou a secretária de Assistência Social de Itaguaí, Micheli Sobral.

O carro foi adquirido através do programa de Mobilidade no Sistema Único de Assistência Social (MobSUAS), ação de aquisição de veículos de forma descentralizada, por meio de Ata de Registro de Preços, o que permite redução no tempo, transparência e otimização do processo de compra.

“Estou na Assistência Social do município há 15 anos e a gente nunca teve uma Assistência Social como a gente tem hoje. Agradeço ao prefeito por estar investindo na Assistência”, destacou Micheli Sobral.

Ainda conforme a secretária, a previsão é que a pasta receba um ônibus no próximo ano, também através do MobSUAS, com foco na acessibilidade de idosos e pessoas com deficiência e também no oferecimento de serviços itinerantes em locais que não possuem o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).