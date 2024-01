O objetivo é que em 10 anos mais de 50% das emissões deixem de ser emitidas frente ao ano base de 202. - Foto/ Divulgação (Porto de Itaguaí)

Publicado 03/01/2024

Mais uma vez, o Porto Sudeste consolida a estratégia de conciliar o desenvolvimento decorrente da operação portuária com alternativas que signifiquem o bem-estar da comunidade e o respeito ao meio ambiente. Em fevereiro de 2023, a expectativa era a de superar 20 milhões de toneladas de cargas movimentadas, no entanto, com muito trabalho de equipe, dedicação e comprometimento, o terminal bateu recorde de movimentação de minério de ferro, superando 26 milhões de toneladas no ano. Foram mais de 1.840 trens descarregados e 155 navios atracados.

“De 2022 para cá, saímos de uma movimentação de 17 milhões de toneladas/ano para quase 26 milhões. Isso representa um grande avanço, consolidando o crescimento do Porto Sudeste enquanto solução logística no país. Participar dessa evolução e ver tudo isso tomar forma é emocionante e, ao mesmo tempo, emblemático,” comentou Robson Maia, gerente de operações de granéis sólidos, nascido e criado em Itaguaí.

O resultado é fruto de investimentos na melhoria portuária, como por exemplo, a aprovação do novo calado, concedida em abril pela Marinha do Brasil, passando de 17,80 para 18,30 metros. Essa é a profundidade máxima em que os navios podem ficar submersos ao entrar e sair do terminal portuário. O acréscimo de 50 centímetros representa um aumento de carga de até 30 mil toneladas por navio. A embarcação Golden Amreen, das Ilhas Marshall, que no dia 19/4, foi a primeira a deixar o Porto Sudeste com seis mil toneladas de minério de ferro a mais do que os navios da classe Capesize costumavam sair. A mudança também promoveu mais segurança nas condições de navegação e redução do tempo de entrada e saída de navios do terminal.

Iniciativas socioambientais premiadas

Sinergia também presente na integração cidade-porto. As práticas socioambientais foram premiadas, consolidando a estratégia ESG implementada no terminal. Dentre os projetos voltados para a comunidade, o Impacta ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, promovidos pela ONU) - Incentivo à leitura saiu vencedor do Prêmio Firjan de Sustentabilidade na categoria Promoção da Agenda de 2030.

Outro projeto reconhecido foi o sistema Tratamento e Reaproveitamento de Águas. Em 2023, do total de água utilizada na operação, 90% foram provenientes das estações de tratamento instaladas. Com o aumento do consumo de água de reuso, mais água para o entorno, para o ecossistema e para a comunidade é disponibilizada.

Compromisso com o futuro

No primeiro semestre de 23, a empresa já havia apresentado um Estudo de Riscos Climáticos conduzido pela Way Carbon – iniciativa dentro do setor portuário. Comprometido com o futuro da sociedade, o terminal portuário colocou como meta reduzir, em 10 anos, mais de 50% das emissões de GEE de escopos 1 e 2 provenientes das operações.

“Pioneirismo, responsabilidade, segurança e respeito - palavras que podem definir o ano de 2023 do Porto Sudeste. Ficamos muito felizes por todos os resultados alcançados, que só foram possíveis porque temos um time de profissionais que acredita e investe no crescimento sustentável e na cidadania. Seguiremos com nosso compromisso de atuarmos para o desenvolvimento da região, para que a nossa empresa seja sempre uma extensão da nossa comunidade,” comentou Ulisses Oliveira, diretor de assuntos corporativos e sustentabilidade do Porto Sudeste.