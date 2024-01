As melhorias estão a manutenção das estruturas, pintura, troca de pisos, reforma da cozinha, climatização, nova sala com acessibilidade e uma brinquedoteca. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 10/01/2024 20:04

Após obras de revitalização, a sede do Conselho Tutelar de Itaguaí foi reinaugurada na manhã desta quarta-feira (10). Além das instalações totalmente modernizadas, também foi entregue um veículo 0km para uso exclusivo do órgão. Na mesma cerimônia, foram diplomados os conselheiros eleitos no fim do ano passado.



As obras duraram cerca de seis meses. Entre as melhorias estão a manutenção das estruturas, pintura, troca de pisos, reforma da cozinha, climatização, nova sala com acessibilidade e uma brinquedoteca.



Prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira celebrou a entrega do equipamento, exaltou o trabalho desenvolvido pelo Conselho Tutelar e a união com outros órgãos.



"É muito importante essa união entre conselho, judiciário, executivo e legislativo em prol das crianças, um trabalho que visa proteger quem mais precisa. Fico muito feliz em entregar esse prédio reformado, para que tanto os funcionários possam atender as crianças da melhor forma quanto as próprias crianças e os pais que vão precisar vir aqui se sintam num ambiente agradável", disse o prefeito.

Foram diplomados 10 conselheiros - cinco titulares e cinco suplentes. A gestão vai até 2027. Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)



Secretária de Assistência Social de Itaguaí, Micheli Sobral também destacou a importância da união em prol das crianças.



"Começar 2024 com essas entregas é muito importante. Hoje o sistema de garantias de direitos está integrado, o que facilita o atendimento. Essa reforma aumentou a acessibilidade, a gente criou uma sala aqui embaixo com climatização. Agora, tanto os conselheiros quanto a população têm um espaço digno", enfatizou a secretária.



Foram diplomados 10 conselheiros - cinco titulares e cinco suplentes. A gestão vai até 2027. Os titulares empossados foram Cintia Aparecida de Souza Silva, Marcelo Ribeiro Praxedes, Jessica Amaral de Faria Ribeiro de Paula, Nilton Caldeira e William Silva da Conceição. Os suplentes: Maria Helena de Oliveira Paloquini, Ana Carla Ramos de Sá Evangelista, Vanessa Freitas, Vinicius Silva e Filipe Granda.



O Conselho Tutelar de Itaguaí fica na Rua Moisés Abraão, nº 132, no Centro de Itaguaí. Seu funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os contatos podem ser feitos através do telefone Tel.: (21) 2687-1508.