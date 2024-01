A colônia de férias não contou apenas com atividades recreativas, mas também trabalhou uma iniciativa de educação ambiental por meio de rodas de conversas e atividades lúdicas, levando conscientização para as crianças. - Foto/ Divulgação (Casa Porto)

Publicado 12/01/2024 20:24

A Casa Porto, localizada na Ilha da Madeira, em Itaguaí, é um espaço dedicado à promoção de cursos, oficinas e projetos culturais e educacionais promovidos pela Porto Sudeste e instituições parceiras, desempenhando um papel crucial na aproximação da população local. Com o olhar sempre atento às necessidades da comunidade, a Rede de Voluntários promoveu uma colônia de férias para crianças de 6 a 10 anos durante este mês e encerrando as atividades nesta sexta-feira, 12 de janeiro. O evento proporcionou momentos de aprendizado, diversão e integração para as crianças da Ilha, reforçando o compromisso do Porto Sudeste com a comunidade.

Essa abordagem diferenciada recebeu elogios dos pais e participantes.

"Achei a ideia muito boa, as crianças estão superfelizes e empolgadas. Todos os dias, pela noite, elas me perguntam qual será a atividade do dia seguinte. Está sendo um momento de integração para as crianças, que hoje em dia passam bastante tempo em celulares e tablets. É uma iniciativa difícil de se encontrar atualmente, e é uma maneira de incentivar as crianças a serem crianças," contou Renan Serodio, pai da Sofia, expressando sua satisfação.

Além disso, a colônia proporcionou oportunidades para as crianças desenvolverem novas amizades e participarem de brincadeiras tradicionais, como a corre cotia, que encantou Sofia, filha de Renan e participante da colônia de férias.

"Está tudo muito legal, eu fico brincando com as crianças, fiz várias amizades e não quero que acabe. A brincadeira que eu mais gostei foi a corre cotia, foi muito divertido!" disse Sofia, de 10 anos.

A ação ressalta o comprometimento social da Casa Porto, e também a importância em promover a integração e o bem-estar da comunidade local. Ao investir em projetos que vão além do ensino, a Casa Porto e a Rede de Voluntários demonstram o compromisso com o desenvolvimento das crianças e o fortalecimento dos laços com a população do Porto Sudeste.

Carla Matos, gerente de Assuntos Corporativos e Responsabilidade Social do Porto Sudeste destaca que é sempre gratificante ver o engajamento dos profissionais do terminal portuário com a comunidade.

“A Casa Porto é um espaço que foi idealizado com muito carinho, que está sempre de portas abertas para os moradores da região, seja para a realização de cursos profissionalizantes ou eventos. Com a garotada de férias, prontamente, a nossa Rede de Voluntários se colocou à disposição para organizar e promover atividades que pudessem proporcionar momentos agradáveis neste período do recesso escolar. A colônia de férias é mais uma linda iniciativa que reforça o nosso compromisso com a integração cidade-porto”, finalizou.