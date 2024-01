Responsável pela organização, a Secretaria de Eventos de Itaguaí estima receber em torno de 10 mil pessoas. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Responsável pela organização, a Secretaria de Eventos de Itaguaí estima receber em torno de 10 mil pessoas.Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 12/01/2024 20:18

A Prefeitura de Itaguaí anunciou a programação do Coroa Folia, tradicional evento pré-carnaval do município, na orla de Coroa Grande. A edição deste ano acontecerá entre os dias 27 de janeiro e 3 de fevereiro, sempre a partir das 18h.

As atrações musicais principais do Coroa Folia 2024 são Rapazolla, OBatuke021 e bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel. As apresentações serão em cima de um trio elétrico.

Responsável pela organização, a Secretaria de Eventos de Itaguaí estima receber em torno de 10 mil pessoas. A segurança será reforçada com o apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal e agentes da Ordem Pública.