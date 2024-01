Ao realizar a abordagem e proceder à revista no interior do veículo, foi encontrado um simulacro de pistola, próximo ao porta-luvas. - Foto/ Divulgação

Ao realizar a abordagem e proceder à revista no interior do veículo, foi encontrado um simulacro de pistola, próximo ao porta-luvas.Foto/ Divulgação

Publicado 15/01/2024 22:39

Na tarde desta segunda-feira (15), guarnição em patrulhamento, teve a atenção voltada para um veículo tipo Pick-up, marca Hilux cor preta, na rua General Bocaiúva, Centro, Itaguaí.

Ao realizar a abordagem e proceder à revista no interior do veículo, foi encontrado um simulacro de pistola, próximo ao porta-luvas. Questionado o homem de 27 anos, sobre qual seria o motivo do transporte do simulacro, apenas disse que iria levar para sua residência.

Diante dos fatos, Policiais Militares do PROEIS, o homem e o simulacro a foram encaminhados para a 50° DP, onde foi determinado a apreensão do simulacro e a liberação do dono do simulacro.

Para a Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito, esse tipo de ação é de extrema importância, afinal um simulacro pode ser utilizado para a prática de crimes.