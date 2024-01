O HGI agora está autorizado a realizar 92 cirurgias mensais, incluindo 64 de próteses de joelho e 28 de quadril. - Foto: Renato Reis

Francisco Cedro da Silva, servidor público municipal de Itaguaí, experimentou uma transformação significativa em sua vida no último sábado (13). Após anos de desconforto quase incapacitante devido à artrose no joelho, ele se tornou o pioneiro beneficiado pela parceria entre o Governo do Estado e o Hospital Geral de Itaguaí (HGI) para realizar cirurgias de implante de próteses de joelho e quadril.

Essa iniciativa visa desafogar os atendimentos no cadastro do Sistema Único de Saúde (SUS) e é resultado de uma pactuação entre o HGI , o Governo do Estado do Rio e mais 13 hospitais privados. Essa pactuação visa realizar o atendimento de pacientes vindo de todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, utilizando o Sistema Estadual de Regulação (SER).

O HGI agora está autorizado a realizar 92 cirurgias mensais, incluindo 64 de próteses de joelho e 28 de quadril. Recomendado para pacientes com dores crônicas devido à artrose grave, o procedimento é destinado àqueles sem resultados satisfatórios com fisioterapia ou tratamentos medicamentosos.

O cirurgião ortopédico Bruno Duarte, coordenador da Ortopedia do HGI, destaca a dedicação de 45 profissionais, incluindo médicos, enfermeiros e técnicos, na linha de frente desse projeto. Ele enfatiza o comprometimento de todo o hospital com a iniciativa.

Francisco Cedro da Silva, servidor municipal de 62 anos, demostrou otimismo no primeiro dia de atendimento. "É um projeto muito bom. Estou muito satisfeito", disse ele. Embora tenha sido o primeiro do programa, outros pacientes foram atendidos primeiro devido a condições clínicas mais favoráveis.

O médico Bruno Duarte destaca as técnicas modernas permitindo rápida reabilitação, aproximadamente três meses. A filha de Francisco Cedro, Renata França, elogia o atendimento humanizado e agradece pela qualidade do serviço. Este é o início de uma jornada promissora graças à parceria visionária entre o Governo do Estado e o Hospital Geral de Itaguaí.