Foi oficializada a assinatura do contrato para a aquisição e instalação de três estações hidrometeorológicas para uma coleta avançada de dados. - Foto/ Divulgação (prefeitura de Itaguaí)

Publicado 18/01/2024 11:34

A Prefeitura de Itaguaí oficializou a nova estrutura da Secretaria do Ambiente, Mudanças do Clima e Bem-estar Animal. De acordo com a gestão, este movimento estratégico reflete a crescente preocupação com as mudanças climáticas e suas implicações para a comunidade local.

"Com esta nova abordagem, a Prefeitura de Itaguaí busca não apenas enfrentar os desafios imediatos relacionados às inundações, mas também fortalecer uma visão holística da gestão ambiental", destaca o prefeito Rubem Vieira.

Por meio da Secretaria, foi oficializada nesta quarta-feira (17) a assinatura do contrato para a aquisição e instalação de três estações hidrometeorológicas para uma coleta avançada de dados.

A iniciativa visa a integração das informações geradas com o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH), cumprindo as diretrizes da Lei nº 9.433/97, conhecida como "Lei das Águas", e o fornecimento de dados precisos sobre chuvas e níveis de rios. Esse monitoramento detalhado permitirá uma resposta mais rápida e eficaz aos desafios decorrentes das mudanças climáticas, minimizando seus impactos e promovendo a segurança da população.

De acordo com o Secretário Antonio Marcos Barreto, "as estações hidrometeorológicas possuem sensores de chuva e nível de rio, transmissão de dados via GPRS, alimentação solar, regulador de carga de bateria e datalogger para processamento e armazenamento eficiente das informações. A coleta de dados mais precisos possibilitará a mitigação dos impactos causados por eventos extremos, especialmente relevantes diante das mudanças climáticas".

Itaguaí está localizada na região compreendida entre a Baixada Fluminense e a Costa Verde. Devido à sua topografia, principalmente na sua faixa litorânea, é propensa a inundações e enfrenta desafios particulares. A combinação de marés altas na Baía de Sepetiba e volumes substanciais de chuvas, por exemplo, dificultam o escoamento adequado dos rios, resultando em alagamentos.

"Os eventos hidrometeorológicos extremos têm gerado prejuízos consideráveis em aspectos econômicos, sociais e ambientais para diversas cidades no Rio de Janeiro. O investimento em tecnologias modernas evidencia o compromisso de Itaguaí em promover a segurança e o bem-estar da comunidade, ao mesmo tempo que se antecipa aos desafios climáticos emergentes", completa Barreto.