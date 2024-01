Itaguaí

Hospital Geral de Itaguaí e Governo do RJ estabelecem parceria inédita para cirurgias de próteses de joelho

Essa iniciativa visa desafogar os atendimentos no cadastro do Sistema Único de Saúde (SUS) e é resultado de uma pactuação entre o HGI, o Governo do Estado do Rio e mais 13 hospitais privados