A unidade hospitalar passará por uma modernização completa, visando oferecer ao cidadão um atendimento mais humanizadoDivulgação

Publicado 17/01/2024 19:35

Itaguaí - A Prefeitura de Itaguaí, através da Secretaria Municipal de Saúde, informou que, a partir do dia 22 de janeiro, as obras de reforma do Hospital Municipal São Francisco Xavier serão iniciadas. A unidade hospitalar passará por uma modernização completa, visando oferecer ao cidadão um atendimento mais humanizado, com conforto e bem-estar a pacientes, acompanhantes e funcionários.

O secretário municipal de Saúde, Carlos Zóia, esclarece que, durante esse período, as consultas ambulatoriais de Ortopedia, Bucomaxilo e Cirurgia Geral serão direcionadas à Estratégia de Saúde da Família do Centro (ESF Centro). Já os atuais atendimentos da ESF Centro serão conduzidos para a Clínica da Família do Ibirapitanga e para a ESF Califórnia.

Quanto ao atendimento de emergência, este não sofrerá alteração, com exceção da pediatria, que acontecerá na UPA e ESF Vila Geny.

A reforma dá seguimento às obras iniciadas em 2022, que resultaram na nova emergência do hospital. Com o anúncio, a expectativa é que o itaguaiense tenha acesso a um serviço de saúde de qualidade em instalações modernas e eficientes.

A Secretaria de Saúde esclarece que o cidadão poderá tirar dúvidas e orientações na ESF Centro, na própria Secretaria Municipal de Saúde e pelo telefone (21) 3782-9005.