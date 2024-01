O prefeito e o craque compartilharam ideias sobre o desenvolvimento e fortalecimento do esporte local e o Campeonato Municipal. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

O prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, conhecido como Rubão, teve a honra de receber em seu gabinete a visita do renomado craque de futebol, Emerson Sheik. A amizade pessoal entre os dois foi evidenciada durante a agradável conversa, que abordou, entre outros temas, as ações em andamento na área do esporte no município.

Durante o encontro, o prefeito e o craque compartilharam ideias sobre o desenvolvimento e fortalecimento do esporte local e o Campeonato Municipal. A presença de Emerson Sheik, figura reconhecida no cenário esportivo nacional e internacional, representa uma oportunidade valiosa para fortalecer iniciativas e projetos voltados para a promoção do esporte em Itaguaí.

Rubão expressou sua satisfação em receber o amigo, chamando-o carinhosamente de padrinho, em tom de amizade, em seu gabinete, e destacou a importância de parcerias e colaborações para impulsionar o esporte na cidade. "A presença de Emerson Sheik é inspiradora e motiva nossa busca por oportunidades que beneficiem e promovam a prática esportiva na cidade", afirmou o prefeito.

A visita do craque não apenas ressalta a afinidade pessoal entre ambos, mas também evidencia o compromisso compartilhado com o desenvolvimento e promoção do esporte como ferramenta de inclusão social e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos de Itaguaí.