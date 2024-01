As vagas são limitadas e por ordem de chegada. - Foto/ Divulgação

Publicado 23/01/2024 15:28

A Casa de Cultura Marise Moreira, em Itaguaí, será palco do show de stand up comedy e improviso Risos & Reflexões: Um Espetáculo Cômico, com o artista Kácco Ferreira e convidados especiais, no dia 2 de fevereiro. A entrada é franca.

Além do artista anfitrião Kacco Ferreira, também subirão ao palco para proporcionar muitas risadas, a partir das 20h, os comediantes Anthony Solvat, Claiton de Castro, Cristiano Lopes, Felipe Menezes e Marcílio Freitas.

As vagas são limitadas e por ordem de chegada. O espetáculo é uma ação promovida pela Prefeitura de Itaguaí em parceria com o Governo Federal, através da Secretaria Municipal de Cultura e Ministério da Cultura, via Lei Paulo Gustavo.

Serviço:

Risos & Reflexões: Um Espetáculo Cômico

Local: Casa de Cultura Marise Moreira, Av. Pref. Ismael Cavalcanti, s/n

Data: 2 de fevereiro

Horário: 20h

Entrada Franca