Publicado 23/01/2024 15:34

Ação ‘RJ Para Todos’ realiza serviços de cidadania em Itaguaí

Numa parceria entre Prefeitura de Itaguaí e Governo do Estado, a ação “RJ Para Todos” realizou diversos serviços de cidadania de forma gratuita para a população, no último fim de semana, na Paróquia São Benedito, no bairro Vila Geny.

Os serviços oferecidos foram emissão de carteira de identidade, isenção para certidões de nascimento, casamento e óbito; habilitação para casamento, carteira de trabalho digital, balcão de empregos e orientação aos direitos do consumidor.

Ao longo do dia, a Assistência Social promoveu cadastros em programas como CadÚnico, Bolsa Família, Família Acolhedora, Criança Feliz e também na subsecretária da Pessoa com Deficiência.