A entrega do kit da mãe é uma iniciativa incorporada ao Projeto Cegonhão.Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 26/01/2024 17:13

A Secretaria Municipal de Saúde de Itaguaí iniciou, nesta sexta-feira (26), a entrega do kit da mãe, iniciativa incorporada ao Projeto Cegonhão. O kit é composto por escova e pasta de dente, sabonete líquido, squeeze, nécessaire e pacote de absorvente pós-parto, e será entregue, nesta primeira etapa, a 250 grávidas, nas unidades de saúde do município em que realizaram o pré-natal.



O secretário de Saúde, Carlos Eduardo Zóia, ressalta que a iniciativa objetiva dar apoio às mães.



"Esse programa é importantíssimo: não só fazer um acompanhamento das mulheres, como também aumentar os nossos indicadores e do Previne Brasil", descreve.



CRITÉRIOS PARA RECEBER O KIT

Para ter direito ao benefício, a gestante deve ser moradora de Itaguaí. Ela precisa ter, pelo menos, sete consultas de pré-natal, ter os exames e todas as vacinas em dia, inclusive a da Covid-19.



Conforme a coordenadora do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Criança, e Adolescente (PAISMCA), Viviane Lira Gomes, o programa é um incentivo às pacientes a fazerem todas as consultas necessárias.



"É importante para o bem-estar delas e, sobretudo, do bebê. Neste acompanhamento, elas recebem todo suporte necessário. São avaliadas acerca se têm alguma complicação, como está a saúde do bebê, além de serem orientadas sobre de prevenção de doenças", acentua.



Projeto Cegonhão



O projeto consiste em promover atenção humanizada às gestantes itaguaienses, do pré-natal ao nascimento dos bebês. Foi regulamentado por lei municipal, cujo objetivo é incentivar a futura mamãe a frequentar as consultas de pré-natal.