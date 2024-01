As aulas têm início no dia 17 de fevereiro. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 25/01/2024 19:23

A Prefeitura de Itaguaí abriu nesta quinta-feira (25) as inscrições para o Curso de Formação de Árbitros, realizado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). As aulas têm início no dia 17 de fevereiro.

Qualquer morador de Itaguaí e municípios vizinhos pode participar, desde que seja maior de 18 anos. Foram disponibilizadas 50 vagas. O curso terá a duração de 10 a 12 aulas, sempre aos sábados, com teoria e prática.

Ministrado pela FERJ, o curso tem o apoio da Secretaria Municipal de Esportes, através da Liga Desportiva de Itaguaí. A ideia é que os profissionais formados neste curso já atuem este ano, nas séries A e B do Campeonato Municipal de Itaguaí.

Para realizar a inscrição, os interessados devem ir à sede da Secretaria de Turismo e Esportes de Itaguaí, localizada na Rua General Bocaiúva, 607, sala 105, no Centro, com cópia da carteira de identidade, comprovante de residência e foto 3x4.

Serviço:

Curso de Formação de Árbitros

Início: 17 de fevereiro.

Aulas sempre aos sábados, das 10h às 17h (com pausa de 1 hora para almoço).

Local a ser definido.

Inscrições na Secretaria de Turismo e Esportes de Itaguaí: Rua General Bocaiúva, 607, sala 105.