Atualmente o projeto atende 25 alunos.Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 30/01/2024 15:04

O ano começou a todo vapor para a equipe de jiu-jítsu adaptado do projeto Itaguaí, Ação, Esporte e Inclusão, que deu um verdadeiro show na Copa Sul-Americana de Verão da Sport Jiu-Jitsu South American Federation (SJJSAF), no último domingo (28), na Vila Militar, no Rio de Janeiro.

Oito alunos representaram o projeto itaguaiense na competição. Responsável por ensinar a técnica e a filosofia do jiu-jítsu a eles, o professor André Seabra exaltou seu orgulho: “Eles lutaram muito bem, com muita alegria de estarem ali e estão de parabéns”, destacou o faixa-preta.

Mantida pela Prefeitura de Itaguaí, através da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte, o Itaguaí, Ação Esporte e Inclusão promove a qualidade de vida de pessoas com deficiência também através de modalidades esportivas, incluindo o jiu-jítsu. Atualmente são 25 alunos atendidos.