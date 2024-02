O Cemes oferece à população 50 especialidade. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 05/02/2024 14:56

O Centro Municipal de Especialidades (Cemes) está em novo endereço. A partir desta segunda-feira (5), a unidade retorna para o centro da cidade. A reinauguração das instalações aconteceu, hoje, em solenidade com a presença do prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, e de outras autoridades municipais.

"É com uma enorme alegria que entregamos o novo Cemes para a população de Itaguaí, totalmente repaginado, mais tecnológico, informatizado e amplo, para atender um número ainda maior de pessoas, com conforto e praticidade", destacou o prefeito.

Segundo a Secretaria Municipal de Itaguaí, o novo espaço, que era a casa do Cemes até o começo da pandemia, foi totalmente reformado. Entre as melhorias implantadas, a unidade ganhou 26 consultórios, informatizados e climatizados. A estrutura predial recebeu manutenção elétrica e hidráulica, pintura nas áreas externa e interna, piso emborrachado e uma nova fachada.

Além disso, a nova sede possui sala de espera principal com 96 assentos. O ambiente também é climatizado, e os pacientes poderão visualizar, por meio de um monitor, a ordem exata das consultas. Entre outras novidades, o Cemes implantou as salas de procedimentos de colposcopia, proctologia, urologia e do Programa de Saúde do Homem.

O secretário de Saúde, Carlos Eduardo Zóia, ressalta que o Cemes foi, nesses três anos e meio de gestão, a obra mais difícil. "A estrutura era muito antiga e tivemos muito trabalho para adequá-la à nossa necessidade. Hoje, entregamos à população uma unidade novinha, toda transformada, 100% informatizada e com a mais alta tecnologia em sistema de saúde", comemora o secretário.

Zóia destaca, ainda, a tecnologia adotada, que vai facilitar a vida dos pacientes: "O software é acompanhado com um aplicativo no qual o paciente terá acesso às suas consultas agendadas e seu histórico de atendimento. Ele promete muito, em breve, acabar com as filas na saúde pública. Trata-se de um sistema inovador que facilitará a vida da população de Itaguaí", assegura.

ESPECIALIDADES

O Cemes oferece à população 50 especialidade: Angiologia; Cardiologia (adulto e pediátrico); Endocrinologia (adulto e pediátrico); Mastologia; Ortopedia; Urologia (adulto e pediátrico); Otorrinolaringologia; Reumatologia; Alergia; Neurologia (adulto e pediátrico); Oftalmologia; Geriatria; Hematologia; Pneumologia; Gastroenterologia; Dermatologia.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a unidade também disponibiliza os seguintes serviços: Programa de Saúde do Homem, procedimentos de proctologia, polo de Colposcopia e pequenas cirurgias dermatológicas, além de serviços em Nutrição (controle de obesidade, de Diabetes e ambulatório geral).

EXAMES

A respeito de exames, o centro oferece aos pacientes ultrassonografia, ecocardiograma, eletroencefalograma, teste ergométrico, eletrocardiograma, mapa e holter, espirometria e audiometria. O consultório de oftalmologia realiza exames específicos, como: tonometria, fundoscopia e refração ocular.

SERVIÇO:

O Cemes está localizado na Rua Isoldackson Cruz de Brito, número 3, no Centro. Para mais informações, a Secretaria de Saúde disponibiliza o seguinte WhatsApp (3782-9008).