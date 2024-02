Ana Carolina Batista Inacio Monfardini, 24 anos, moradora de Itaguaí, ingressou na empresa como jovem aprendiz em 2019. - Foto/ Divulgação (Ternium)

Ana Carolina Batista Inacio Monfardini, 24 anos, moradora de Itaguaí, ingressou na empresa como jovem aprendiz em 2019. Foto/ Divulgação (Ternium)

Publicado 05/02/2024 21:14

A Ternium, stá com 67 vagas abertas para trabalhar em Santa Cruz, há oportunidade para moradores de Itaguaí e adjacências para diversas áreas, como: Operador(a) Máquinas e Ferramentas, Mecânico(a), Caldeireiro, Mecânico(a)- PcD, Soldador(a), Eletricista PcD, Técnico em Inspeção PcD, Almoxarife PcD.

Além da remuneração, as vagas contam com benefícios, como: transporte fretado, restaurante no local, participação nos lucros, previdência privada, plano de saúde e odontológico, totalpass, vale-alimentação iFood no valor de R$ 840,00, Universidade Corporativa, Conte com a Gente – Programa de orientação psicológica, jurídica e financeira.

Os interessados devem se cadastrar no site da Ternium até dia 29/2. O processo seletivo ocorre de forma virtual. Os requisitos variam conforme as funções e podem ser conferidos no link referente à sua função. O ensino médio é obrigatório.

Itaguaí é um dos polos de contratação da Ternium. Ana Carolina Batista Inacio Monfardini, 24 anos, moradora de Itaguaí, ingressou na empresa como jovem aprendiz em 2019. Aprovada no processo seletivo, iniciou sua trajetória na área de Coprodutos.

“Fiquei como jovem aprendiz na área de Coprodutos até início de 2021. Foi um período de aprendizado, adquirindo conhecimentos e sempre bem recepcionada entre os colegas de trabalho. Foi um momento de desenvolvimento, onde pude crescer profissionalmente. Já no encerramento do contrato, a própria área de Coprodutos me contratou como efetivo na função de operador. Uma grande oportunidade, onde pude

dar prosseguimento ao meu desenvolvimento. Atuava na sala de EPI e na balança de coprodutos”, diz.

No final de 2021, surgiu a oportunidade para Ana Carolina mudar de função e setor, ocupando a função de assistente administrativo. No início de 2023, ela foi recrutada por outra gerência, de logística de caminhões, Supply chain, como operador de transporte de carga II, onde atua até hoje fazendo o pagamento de fretes dos caminhões que prestam serviços para a empresa.

“Tudo que passei até aqui foi de extrema importância para minha carreira profissional. Sou grata à Ternium por chegar onde cheguei e saber que posso ir muito além”, diz Ana Carolina.

Sobre a Ternium

A Ternium tem a capacidade de produzir 5 milhões de toneladas de placas de aço por ano, com alto nível de sofisticação, atendendo às indústrias automotivas, de óleo e gás, de maquinário, linha branca, naval e de energia nos EUA, México, Brasil e Europa.