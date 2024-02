Genildo Gandra, que recebeu 961 votos no pleito de 2020, foi convocado para assumir uma cadeira na Casa Legislativa. - Foto/ Divulgação (Câmara Municipal de Itaguaí)

Publicado 05/02/2024 16:23

Genildo Gandra (PL) tomou posse como vereador na última sessão da Câmara Municipal de Itaguaí. Ele era suplente da vereadora Rachel Secundo (PL), que deixou o cargo para assumir a Secretaria Municipal da Mulher.



Rachel Secundo foi convidada para o cargo de secretária após o então vereador Fábio Rocha (PL) aceitar o convite do Prefeito Rubão para estar à frente da Secretaria de Eventos. Ao longo desses quase três anos atuando como a única representante feminina na casa, Rachel foi presidente da Comissão de Defesa da Mulher (CDM).

Com a ida da agora ex-vereadora para coordenar uma pasta no Poder Executivo, Genildo Gandra, que recebeu 961 votos no pleito de 2020, foi convocado para assumir uma cadeira na Casa Legislativa.



Ao reassumir suas funções, o Vereador Genildo expressou sua gratidão pela confiança depositada nele: “É uma grande honra estar de volta e agradeço aos votos que mais uma vez me trazem a esta casa de leis.”

Genildo foi eleito vereador pela primeira vez em 1997, depois em 2000 e 2004. Em 2008 foi vice-prefeito, e nos anos de 2012, 2016 e 2020 se elegeu novamente para o Legislativo municipal. Ao tomar posse agora, Genildo marca seu sexto mandato como vereador.