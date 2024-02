As aulas serão sempre às terças e quintas, com duas turmas: uma na parte da manhã, e outra na parte da tarde, - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

As aulas serão sempre às terças e quintas, com duas turmas: uma na parte da manhã, e outra na parte da tarde,Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 07/02/2024 12:25

A Prefeitura de Itaguaí abriu inscrições para a segunda edição do curso de jardinagem do projeto Plantando o Amanhã. Para participar é necessário ser residente do município e ter ensino fundamental completo. Oferecido pela Secretaria do Ambiente, Mudanças do Clima e Bem-estar Animal, o curso é gratuito e pretende ensinar práticas essenciais para transformar espaços, seja para utilização pessoal ou comercial.

Entre as atividades do curso estão: criação e manutenção de jardins internos e externos, públicos ou privados, harmonizando diferentes espécies de plantas; utilização de equipamentos, materiais, ferramentas e produtos específicos; seleção de sementes e mudas; preparação de solo para o plantio; e realização de manutenção de acordo com as orientações paisagísticas, corte de gramas, podas e regas conforme as condições locais e climáticas.

As aulas serão sempre às terças e quintas, com duas turmas: uma na parte da manhã, das 9h às 12h; e outra na parte da tarde, das14h às 17h. O curso tem início no dia 8 de março e se encerra no dia 24 de maio.

Ao término, os alunos receberão o certificado de conclusão do curso livre de formação inicial em jardineiro, com carga horária de 128h.

As inscrições devem ser feitas através do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpT-kZlz2kAZWa_MPwccQ3Pfl_Ee24-PB5a-I7EoVqlECebQ/viewform

Serviço:

Curso de jardinagem do projeto Plantando o Amanhã

Local: Secretaria Municipal de Ambiente, Mudanças do Clima e Bem Estar Animal (Rua Presidente Vargas, 265 - Centro, Itaguaí).

Horários:

Turma 1 - Toda terça-feira e quinta-feira, das 9h às 12h.

Turma 2 - Toda terça-feira e quinta-feira, das 14h às 17h.

Início e término (previsão): de 08 de março a 24 de maio.

Duração do curso: 3 meses (128 horas).

Pré-requisitos:

- Escolaridade mínima (Ensino Fundamental completo)

- 70% de assiduidade nas aulas

- Ser morador de Itaguaí

Inscrições através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpT-kZlz2kAZWa_MPwccQ3Pfl_Ee24-PB5a-I7EoVqlECebQ/viewform

Para mais informações: plantandooamanha24@gmail.com