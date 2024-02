As aulas serão gratuitas e acontecerão às terças e quintas no Campo do Itimirim, em Coroa Grande. - Foto/ Divulgação

07/02/2024

Itaguaí vai ganhar uma unidade da Escola de Futebol Zico 10. As aulas serão gratuitas e acontecerão às terças e quintas no Campo do Itimirim, em Coroa Grande, na altura da Rodovia Rio-Santos, próximo à escola Professor Américo Amorim. Haverá tanto a modalidade masculina quanto a feminina. As vagas são limitadas, e as inscrições devem ser feitas nesta quinta-feira (8), das 14h às 18h, no próprio campo do Itimirim. Para participar é necessário ter de 6 a 16 anos. A carteira de identidade ou a certidão de nascimento deve ser apresentada no ato da inscrição. De acordo com a Escola de Futebol Zico 10, a metodologia adotada é de acolhimento de crianças e jovens e o objetivo vai além das quatro linhas, para que, mesmo quem não seguir carreira, possa levar o aprendizado para outras áreas de atuação. Maior ídolo da história Flamengo e de muitos torcedores de outros clubes, Zico é um dos craques mais queridos do esporte, cativando não apenas pelo que fez nos campos, mas também por sua postura fora dele, o que o faz ser um exemplo a ser seguido pelas futuras gerações. Serviço: Escola de Futebol Zico 10 Inscrições: quinta-feira (8/02), das 14h às 18h. Endereço: Campo do Itimirim, em Coroa Grande, na altura da Rodovia Rio-Santos, próximo à escola Professor Américo Amorim. Documentos necessários: carteira de identidade ou certidão de nascimento.

