Veículo encontrado por agentes do Proeis de Itaguaí.Foto/ Divulgação

Publicado 14/02/2024 19:43

A Polícia Militar do PROEIS evitou o incêndio de um Ford KA, na manhã desta quarta-feira (14). A ação bem sucedida dos agentes ocorreu no bairro do Engenho, em Itaguaí.

O crime ocorreu durante cumprimento de ordem de policiamento, quando a guarnição foi informada por um pedestre que um veículo da marca Ford Ka, prata, foi roubado próximo ao Banco do Brasil e o condutor do veículo foi feito refém. Os criminosos realizam assaltos em série na cidade de Itaguaí, dentre os quais, dois postos de combustíveis, além de diversos pedestres.

O patrulhamento foi intensificado e uma das guarnições conseguiu encontrar o veículo roubado, com vestígios de um incêndio criminoso, o qual os agentes conseguiram cessar. O veículo foi conduzido para a 50 ° DP, onde foi recuperado para as medidas de praxe.

Cabe ressaltar que o proprietário do veículo aguardava na delegacia, no momento da apresentação da ocorrência e ficou muito grato pelo empenho e profissionalismo das equipes do PROEIS de Itaguaí. Os criminosos estão sendo procurados.