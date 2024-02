Prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, acompanha com a Defesa Civil os pontos de alagamento na cidade. - Foto/ Divulgação

Publicado 15/02/2024 16:24

O Prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, foi às ruas para acompanhar os impactos da forte chuva que atingiu parte do estado do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (15). Durante uma transmissão ao vivo na frente do Canal do Trapiche, "Rubão" avisou que, apesar de pontos de alagamentos, não houve nenhuma ocorrência grave.

"Estamos nas ruas, trabalhando debaixo de chuva, acompanhando de perto e em contato com as secretarias de Segurança e Defesa Civil e Obras. A Defesa Civil ativou os alertas e abriu os abrigos, mas até agora, graças a Deus, nenhum desabrigado, nenhum acionamento", disse o prefeito.

O prefeito destacou que a cheia acontece devido a um ciclone extratropical que afetou a Costa Verde que o volume da água chegou a 110 mm nas últimas 24 horas. Ele também afirmou que equipes da prefeitura estão nas ruas para atuar na contenção de possíveis consequências ocasionadas pela chuva.

"Nosso trabalho foi feito, que é desassorear os rios, tirar gigogas, árvores, lixos… a gente vê o Canal do Trapiche, onde desaguam os rios, cheio, mas limpinho sem nada que possa impedir o escoamento. A gente pede para que não joguem lixo nos rios e que, para qualquer emergência, acionem a Defesa Civil", completou Vieira.

Em caso de emergência, acione a Defesa Civil através do 199 ou 3781-3519.