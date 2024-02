Os selecionados vão receber bolsas de R$ 2,5 mil e R$ 9 mil. - Foto/ Divulgação

Os selecionados vão receber bolsas de R$ 2,5 mil e R$ 9 mil.Foto/ Divulgação

Publicado 22/02/2024 18:13

A Ternium está com as inscrições abertas para a 6ª edição do Programa Bolsas Roberto Rocca, que vai premiar 250 estudantes do ensino médio/técnico de Santa Cruz e Itaguaí e 50 universitários da Zona Oeste do Rio de Janeiro com melhor desempenho acadêmico em 2023. Os selecionados vão receber bolsas de R$ 2,5 mil e R$ 9 mil, respectivamente, além do certificado de excelência entregue durante cerimônia no primeiro semestre deste ano.



Uma das estudantes premiadas na edição passada, Débora Campos, do 9º período de Engenharia Química na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), considera o programa um divisor de águas em sua vida profissional.



“Nunca imaginei que receberia a bolsa. O prêmio será crucial para eu seguir construindo meu futuro. É uma forma, também, de devolver todo o investimento que meus pais fizeram na minha carreira. Ou seja, nunca deixem de sonhar”, aconselha Débora, que já havia participado do programa de mentorias para jovens negros da Ternium e passou recentemente no programa de Estágios da Ternium Brasil. Hoje, a estudante atua na área de Supply Chain.



Desde 2019, o Programa de Bolsas Roberto Rocca já entregou mais de 880 premiações. A iniciativa não só estimula a continuidade dos estudos, como também contribui para a igualdade de oportunidades e o progresso das comunidades onde a Ternium está presente.



“Valorizamos imensamente o desenvolvimento da nossa região e acreditamos que a educação é um importante motor de crescimento para o nosso país. Além disso, fico extremamente orgulhosa ao ver cada vez mais os jovens buscando a excelência nos estudos e comprovando que o investimento que eles fazem na educação já está sendo reconhecido e recompensado.”, diz a diretora do Instituto Ternium, Fernanda Candeias.





As inscrições para as Bolsas Roberto Rocca em ambas as modalidades são feitas pelo site até o dia 15 de março. Os alunos inscritos passarão por critérios de avaliação do programa, baseados na excelência acadêmica, questionário socioeconômico e teste aplicados durante o processo seletivo. Os universitários também farão dinâmica de grupo e entrevista.

As Bolsas Roberto Rocca são parte das iniciativas globais da Ternium idealizadas para estimular, destacar, reconhecer e valorizar os alunos pelo desempenho nos estudos durante o ano letivo de 2023, contribuindo para a igualdade de oportunidades e o progresso do território. A iniciativa baseia-se nos valores de excelência, inovação, segurança e meio ambiente, transparência e trabalho colaborativo.



Como se inscrever

Para se inscrever, o candidato deve entrar no site, onde está disponível o edital da modalidade escolhida, fazer seu cadastro e preencher as informações solicitadas.



Bolsas nível Ensino Médio/Técnico

Os alunos interessados devem estar matriculados na rede pública de ensino médio/técnico de Santa Cruz e Itaguaí cursando regularmente o 1º, 2º ou 3º ano em 2024. Precisam ter entre 14 e 18 anos; não ter reprovações; ter média final em 2023 igual ou superior a 8 ou conceito MB; não ter mais de 15% de faltas injustificadas em 2023 e não ter sofrido qualquer penalidade, registro de agressão ou sanções disciplinares em 2023.



Bolsas nível Universitário

Para aplicar, os alunos precisam estar cursando engenharia e estarem matriculados em uma instituição de ensino parceira do programa (informações detalhadas no edital).



Também é necessário ter concluído pelo menos um período nas carreiras de engenharias descritas acima; estar vinculado às instituições participantes descritas no edital; ter coeficiente de Rendimento (CR) geral igual ou superior a 7,0; estar cursando pelo menos duas disciplinas obrigatórias (não optativas e/ou eletivas), sem contar com a disciplina trabalho de conclusão de curso, no momento da entrega da bolsa.