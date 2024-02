A primeira assembleia geral de 2024 aconteceu no formato online e reuniu representantes da pasta de meio ambiente de municípios de todas as regiões do país. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 19/02/2024 20:15

Secretários de meio ambiente de todo o país se reuniram para dar posse à nova diretoria da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente – ANAMMA. O evento aconteceu na última quarta-feira (14). Responsável pela pasta ambiental de Itaguaí e vice-presidente da ANAMA Nacional, Antonio Marcos Barreto comentou sobre o momento.



"A ANAMA tem assento em cadeiras, colegiados, que tratam sobre a política pública nacional de meio ambiente, como Conama, Fundo Clima, Fundo Amazônia, Fundo Nacional de Meio Ambiente e isso traz uma importância muito grande para todos os municípios e, evidentemente, Itaguaí. Ter essa gestão compartilhada é fundamental para a atual Prefeitura de Itaguaí, com o prefeito Rubão à frente. Nosso caminho é sempre firmar os compromissos com as pautas socioambientais”, declara Antonio Marcos Barreto.



O secretário destacou algumas ações em Itaguaí, como o plantio de 3500 mudas de espécies nativas da mata atlântica plantadas no município em áreas de preservação ambiental, advindas de compensações ambientais; o funcionamento de 359 biodigestores instalados nas regiões do Mazomba, Santa Cândida, Mazombinha e Ibituporanga (Projetos Sanear Mazomba e Sanear Guandu); a implementação do SIGA Itaguaí – Banco de dados Geoespaciais do município; o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (Guandu/INEA/AGEVAP), entre outras.



A primeira assembleia geral de 2024 aconteceu no formato online e reuniu representantes da pasta de meio ambiente de municípios de todas as regiões do país. A pauta principal da reunião foi a efetivação da posse da nova diretoria Nacional, tendo à frente o presidente eleito Marçal Cavalcanti (secretário de Meio Ambiente de Pilar-AL) e os vice-presidentes, Antonio Marcos Barreto (Itaguaí–RJ) e Rogério Menezes de Mello (Campinas-SP). A reunião foi conduzida pelo diretor de Assuntos Internacionais, Marcelo Marcondes.



A nova diretoria da ANAMMA Nacional

Presidente Nacional: Marçal Fortes Silveira Cavalcanti (Pilar/AL)

1º Vice-Presidente: Antonio Marcos Barreto (Itaguaí/RJ)

2º Vice-Presidente: Rogério Menezes de Mello (Campinas/SP)



Presidente de Honra do Fórum Brasil de Gestão Ambiental - FBGA: Rogério Menezes (Campinas/SP)



Vice-Presidente Regional:

Norte: Antonio Ademir Stroski (Manaus/AM)

Sul: Sandra Regina Batista (Consorcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí CIMVI/SC)

Sudeste: Gabriel Oliveira Coutinho Santos Soares (Nova Lima/MG)

Nordeste: Marcos Cavalcanti (Maceió/AL)

Centro-oeste: Berenice Maria Jacob Domingues (Campo Grande/MS)

Diretor Financeiro: Allan Max Andrade Fontes (Lagarto/SE)



Conselho Fiscal:

Marcela Nogueira Toledo (São João da Barra/RJ)

Matheus Gonzalez (Marechal Deodoro/AL)

Redson Cavalcante do Carmo (Coqueiro Seco/AL)



Conselho Fiscal - Suplente:

Anderson Etter (São Leopoldo/RS)

André Dantas (Paty do Alferes/RJ)

Alder Flores (Rio Largo/AL)



Secretário-Geral: Luiz Soraggi (Rio de Janeiro/RJ)



Diretor Jurídico Nacional: Andrea Struchel (Campinas/SP)

Diretor Jurídico, Institucional e de Licenciamento Ambiental: Talden Farias (João Pessoa/PB)

Diretor Jurídico, Mudança Climática, Direito dos Animais e Assuntos Internacionais: Marcelo Marcondes (São Paulo/SP)

Diretor Jurídico de Assuntos Constitucionais: Paulo Bessa (Rio de Janeiro/RJ)

Diretor de Conselhos Municipais de Meio Ambiente: Solange Wuo (Suzano/SP)

Diretor de Comitês de Bacias: Maria Eduarda San Martin (Pindamonhangaba/SP)

Diretor de Educação Ambiental e Planos de Biodiversidade: Lilian Arruda (Campina Grande/PB)

Diretor de Gestão Ambiental e Aquicultura, Administrativa e Financeira: Pedro Henrique de Souza Mendonça Lobo (Alagoas)

Diretor de Patrimônio Cultural: Udo Sarlet (Rio Grande do Sul)

Diretor de Proteção e Bem-Estar Animal: Izabel Honorato (Brasília/DF)

Diretor de Regiões Metropolitanas: Claúdio Libório (Santos/SP)

Diretor de Integração Governamental e Desenvolvimento Urbano: Welison Araújo Silveira (João Pessoa/PB)

Relações Institucionais: Mário Mantovani (São Paulo)

Diretor de Turismo Sustentável: Romildo Campello (São Paulo)

Diretor de Unidades de Conservação: Moacir Arruda (São Paulo/SP)

Diretor de Qualidade Ambiental: Meire Lucy Fonseca Menezes dos Santos (Japeri/RJ)

Diretor de Resíduos Sólidos e Saneamento básico: Edivaldo Ribeiro da Cruz (Consensul/SE)

Diretor de Águas e Recursos Hídricos Urbano: Marcelo Manara (São José dos Campos/SP)

Diretor de Oceanos e Águas Continentais: Anestor Pedro Denoni (Palhoça/SC)

Diretor de Consórcios Públicos: Claúdio Scalli (Consórcio do Vale do Paraíba/SP)

Diretor de Projetos Governamentais e Legislativos: Marinete Moreira (São Paulo/SP)

Diretor de Design, Tecnologia, Inovação e Mídias Sociais: Victor Souza (Florianópolis/SC)

Diretor de Integração e Desenvolvimento de Capitais: José Reis Nogueira de Barros (Belo Horizonte/MG)

Diretor de Arborização Urbana e Políticas Urbanas: Geraldo Nobre (Campina Grande/PB)

Diretor de Governança Ambiental Local: Veruska Ticiana Franklin de Carvalho (Santana de Parnaíba/SP)

Diretor de Especial para a COP-30: Christiane Ferreira (Belém/PA)

Coordenadora da ANAMMA Mulher: Andrea Struchel (Campinas/SP)

Coordenador de Comunicação e Imprensa: Marcelo Marcondes



Coordenação de Cidades Inteligentes, Sustentáveis e Resilientes: Marcelo Marcondes (Coordenador), Pedro Lobo, Andrea Struchel, Marcelo Manara e Allan Max



Representantes dos Biomas Brasileiros

Diretor de Bioma - Amazônia: Fábio Porto (Alto Alegre dos Parecis/RO)

Diretor de Bioma - Caatinga: Edite Caires da Silva (Dom Basílio/BA)

Diretor de Bioma - Cerrado: Berenice Maria Jacob Domingues (Campo Grande/MS)

Diretor de Bioma - Mata Atlântica: Geraldo Luiz Nalom (Pedreira/SP)

Diretor de Bioma - Pampa: Fernanda Brocca de Matos (Torres/RS)

Diretor de Bioma - Pantanal: Renivaldo Alves do Nascimento (Cuiabá/MT).