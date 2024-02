Para participar, é necessário atender a requisitos simples: ter mais de 18 anos e ser resistente em Itaguaí, Mangaratiba ou proximidades. - Foto/ Divulgação (Porto Sudeste)

Para participar, é necessário atender a requisitos simples: ter mais de 18 anos e ser resistente em Itaguaí, Mangaratiba ou proximidades.Foto/ Divulgação (Porto Sudeste)

Publicado 24/02/2024 10:39

O Projeto Despertar, iniciativa do Porto Sudeste, está com uma nova turma do curso básico de Instalação Elétrica Predial. As aulas, 100% presenciais, serão realizadas na Casa Porto (rua João Cruz Neto, nº 5, na Ilha da Madeira - Itaguaí), vão integrar teoria e prática para oferecer um conteúdo completo e abrangente sobre os aspectos essenciais da instalação elétrica predial. As inscrições vão até o dia 29 de fevereiro.



Voltada para residentes de Itaguaí, Mangaratiba e localidades vizinhas, a iniciativa visa impulsionar tanto o desenvolvimento profissional quanto o pessoal dos participantes. Uma oportunidade única para aqueles que buscam aprimorar suas habilidades ou ingressar no mercado de trabalho na área elétrica de forma gratuita.



O currículo engloba temas fundamentais para a construção de uma base sólida, preparando os alunos para os desafios e oportunidades do setor. Previstas para começar no dia 4 de março, as aulas serão das 9h às 16, e conduzidas pelos engenheiros elétricos do Porto Sudeste Ronaldo Bicalho e Danilo Tiburcio. O curso conta com 25 vagas e, ao final, os participantes receberão um certificado que comprova sua participação e conclusão do curso.



Para participar, é necessário atender a requisitos simples: ter mais de 18 anos e ser resistente em Itaguaí, Mangaratiba ou proximidades. Para reforçar o compromisso com a equidade de gênero e o fortalecimento da comunidade do Porto Sudeste, 50% das vagas são destinadas para mulheres.



O processo de inscrição é rápido e fácil, podendo ser realizado pelo

Três anos de Projeto Despertar

O processo de inscrição é rápido e fácil, podendo ser realizado pelo link . Não perca essa oportunidade de adquirir conhecimento e abrir portas para novas possibilidades no mercado de trabalho.Três anos de Projeto Despertar

O Curso de Instalação Elétrica Predial faz parte do Projeto Despertar, uma iniciativa do Porto Sudeste que desempenha com eficiência seu propósito como um canal de intercâmbio de experiências entre os colaboradores do terminal e os habitantes de diversos bairros de Itaguaí e Mangaratiba.



Há três anos em execução, o projeto visa disseminar informações sobre carreira e trabalho, o projeto aborda os desafios da vida pessoal por meio de palestras, transmissões ao vivo, oficinas e grupos de WhatsApp. Nos anos anteriores, o projeto teve um impacto significativo, envolvendo centenas de participantes em várias atividades distintas.



Curso: Curso básico de Instalação Elétrica Predial,

Local: Casa Porto (Rua João Cruz Neto, nº 5, Ilha da Madeira, Itaguaí)

Data: 04,11, 18 e 25 de março de 9h às 16h

Público: Maiores de 18 anos, residentes em Itaguaí ou região

Inscrições até: 29/02/2024