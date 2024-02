Agentes da Vigilância em Saúde do município fazem visitas a domicílios para eliminar focos do aedes aegypti. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 27/02/2024 11:12

Itaguaí está trabalhando a todo vapor no combate à dengue. Todos os dias, agentes da Vigilância em Saúde do município fazem visitas a domicílios com o objetivo de eliminar focos do aedes aegypti. As equipes também e orientam os moradores sobre os hábitos que podem fazer a diferença para a eliminação dos mosquitos transmissores da doença.

Além disso, a campanha de vacinação contra a dengue iniciou nesta segunda-feira (26) em todos os postos de saúde do município. O público-alvo são crianças de 10 e 11 anos.

"A vacina é mais uma ferramenta no combate à dengue. Os responsáveis já podem levar crianças de 10 e 11 anos aos postos de saúde da cidade para receberem a vacina. É necessário levar o comprovante de residência e o CPF", explica Nubia Vianna, coordenadora de imunização.

"Hoje, 113 servidores na visita domiciliar se dividem na operação. A nossa missão é encontrar os focos, eliminá-los e orientar os moradores para que não acumulem água parada em suas casas", alerta Israel Bernadino, supervisor geral da dengue da Vigilância em Saúde de Itaguaí.

Outro setor voltado a este combate é o de pesquisa, que tem um papel fundamental na elaboração de estratégias para a eliminação dos mosquitos.

"Uma das etapas que complementa o controle do aedes aegypti no município é o monitoramento com armadilhas ovitrampas, que consiste na instalação de armadilhas nas quais são coletados os ovos do vetor aedes aegypti, que são analisados, identificados e contados. Esses dados são repassados para a Vigilância em Saúde, que vai ajudar a montar estratégias para o controle do aedes aegypti em Itaguaí", detalha Margareth Soares, responsável pelo setor de entomologia da Vigilância em Saúde de Itaguaí.

Confira abaixo as informações sobre a campanha de vacinação contra a dengue:

Alvo: crianças de 10 e 11 anos moradoras de Itaguaí

Local: todos os postos de saúde de Itaguaí

Dias: de segunda a sexta-feira

Horário: de 08h às 16h

Documentos necessários: comprovante de residência e CPF