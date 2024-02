A Caarj e a OAB/Itaguaí inauguraram, nesta segunda-feira (19), a Sala de Amamentação na subseção. - Foto: Flávia Freitas

Publicado 24/02/2024 12:29 | Atualizado 24/02/2024 12:30

A Caixa de Assistência da Advocacia do Rio de Janeiro (Caarj) em parceria com a OAB/Itaguaí inauguraram, nesta semana, uma Sala de Amamentação na sede da subseção, localizada no Centro do município. O novo espaço tem poltrona para amamentação em local reservado, itens de higiene para o bebê e fraldário com brinquedos.



Para o presidente OAB/Itaguaí, Joseph Piñeiro, o propósito foi atender aos pedidos das lactantes, além de promover conforto durante o expediente.

"O espaço de amamentação e o fraldário é um propósito nosso desde o início da gestão e conseguimos realizar com o apoio do Presidente da OAB Rio, Luciano Bandeira e da Presidente da CAARJ, Marisa Gaudio. Essa conquista traz mais conforto e dignidade para a advocacia e todos os usuários (as) da OAB Itaguaí, porque agora têm um espaço adequado para amamentação e troca de fraldas com privacidade", explica, Joseph Piñeiro.

Segundo a presidente da Caarj, Marisa Gaudio, a sala acolherá as mães, advogadas e os responsáveis que precisam visitar a sede acompanhados de crianças.



“O objetivo da Caixa é sempre trazer benefícios e melhorar a vida profissional da advocacia. Conseguimos construir um espaço acolhedor, que permitirá que as advogadas e os advogados de Itaguaí, e até mesmo seus clientes, tragam crianças sem preocupação", destaca Marisa.





Acompanharam Marisa e Joseph a vice-presidente da OAB/Itaguaí, Joanna Salles; e integrantes da Caarj: a diretora-executiva, Priscilla Nunes; o assessor da Presidência, Johan Dias; e a delegada na Subseção de Itaguaí, Tamara Hiraoka. A secretária da Mulher de Itaguaí e ex-vereadora do município, Rachel Secundo, o procurador da Câmara Municipal de Itaguaí, Carlos Viana, além de outros advogados e advogadas da região.



A advogada Ingrid Peleteiro, que esteve presente na inauguração acompanhada de seu filho Benjamin, descreveu os desafios cotidianos de conciliar a maternidade com a carreira.



“Acredito que todos os espaços deveriam ter fraldário e espaço para amamentação, pois quando você se torna mãe, precisa de muitos braços e mãos para auxiliar, ainda mais trabalhando fora. Um local adequado para cuidar do bebê como este favorece não só nós advogadas, como nossos clientes durante os atendimentos. É essencial poder contar com esse cuidado que a OAB oferece e que serve de exemplo para outros estabelecimentos e instituições”, disse a advogada.