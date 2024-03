Serão diversos os serviços ofertados à população. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Serão diversos os serviços ofertados à população.Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 29/02/2024 19:03

A Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretária de Assistência Social, vai oferecer diversos serviços sociais à população no neste domingo (3), no bairro do Engenho, das 9h às 12h.

O Projeto que percorre diversos bairros da cidade de Itaguaí, estará na Esquina da Rua Emiliano Nery (Antiga Rua 19), com a Av. Itaguaí. Os serviços disponíveis para a população são: Criança Feliz, isenção para documentos, CadÚnico, Bolsa Família, atendimento Psicossocial. Também haverá atendimentos voltados à saúde, como aferição de glicose e pressão arterial, além de serviços oferecidos por parceiros.