As inscrições começam nesta quinta-feira (29).Foto/ Divulgação (Banco de Imagem Freepik)

Publicado 27/02/2024 21:41

A Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria de Cultura, abre nesta semana, as inscrições para oficinas gratuitas de Arte Urbana e Pintura. Os interessados podem se inscrever a partir desta quinta-feira (29), até o dia 2 de março. A inscrição é presencial na Praça Céu, conhecida como pracinha da cultura, em Chaperó. O horário de atendimento é das 8 às 17h.

As aulas de Arte Urbana ocorrem do dia 7 de março a 20 de abril. Toda quinta-feira, das 13h às 16h e sábados das 9h às 12h. Já as aulas de pintura, ocorrem do dia 4 de março a 5 de abril. A oficina irá abordar diversas técnicas de pintura, entre elas, utilizando pigmentos naturais, uma técnica utilizada pelos povos originários da região. As vagas são restritas aos moradores de Itaguaí.

"Mais uma vez podemos ver a força da cultura em nosso município. Os professores foram contemplados por nossos editais e agora nos dão a honra de seguir fomentando e oportunizando a arte, a cultura da nossa cidade, ainda mais em um espaço tão rico que é a Pracinha da Cultura”, diz o Secretário de Cultura Willian Cezar.

Os documentos necessários para a matrícula são: cópia de RG e CPF (menores, incluir documentos do responsável), comprovante de Residência, foto 3x4 e declaração Escolar (para estudantes).