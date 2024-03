Os débitos parcelados em mais de 24 parcelas não terão descontos. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 01/03/2024 18:26

A Prefeitura de Itaguaí deu início, nesta sexta-feira (1), à Operação Nome Limpo 2024. O programa dá ao cidadão a oportunidade de quitar seus débitos com a administração municipal, como IPTU e ISS, com vencimento até 31 de dezembro de 2023. O prazo para adesão vai até o dia 27 de março.



Com o Programa Especial de Regularização Fiscal (Refis), o contribuinte poderá ter um desconto de até 95% no valor total de multas moratórias e juros em débitos inscritos ou não na dívida ativa. Caso o cidadão opte pelo parcelamento, os pagamentos se darão da seguinte forma:



De 2 a 4 parcelas: desconto de 80%

De 5 a 8 parcelas: desconto de 70%

De 9 a 12 parcelas: desconto de 60%

De 13 a 24 parcelas: desconto de 50%



Endereço de atendimento: Rua General Bocaiúva, 636, Centro, Itaguaí.



Para mais informações, entre em contato através do número (21) 37829028.