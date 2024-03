Os acusados foram conduzidos para a Central de Flagrantes. - Foto/ Divulgação

Publicado 04/03/2024 22:56

Itaguaí- No sábado (2), dois jovens foram presos no Centro de Itaguaí, com eles foram encontrados três celulares e uma motocicleta Honda CG.

Os suspeitos de 30 e 18 anos foram presos neste final de semana, na rua Léa Cabral da Cunha, no Centro de Itaguaí. Os agentes do PROEIS estavam em patrulhamento, na Av. RJ 99, quando tiveram a atenção voltada para os dois indivíduos que estavam em uma motocicleta, sem placa de identificação. Durante a abordagem e revista pessoal, foram encontrados três aparelhos celulares, cuja origem não souberam informar.

Após a averiguação dos jovens foi constatado um mandado de prisão em desfavor ao jovem de 18 anos, também foi constatado que o veículo era produto de roubo. Os homens foram presos e conduzidos a 50° DP e durante a apresentação dos mesmos, as vítimas foram encontradas por meio do rastreio do seu aparelho celular IPhone (Icloud) reconheceram os suspeitos como os autores do roubo de seus aparelhos celulares.

As Vítimas e ambos os acusados foram conduzidos para a Central de Flagrantes, na 55° DP, em Queimados, onde os indivíduos permaneceram presos a disposição da Justiça.