Antônio Marcos Barreto classificou o encontro como "uma grande oportunidade de trocas de experiências entre os gestores e secretários do Meio Ambiente de todo o Brasil". - Foto/ Divulgação

Antônio Marcos Barreto classificou o encontro como "uma grande oportunidade de trocas de experiências entre os gestores e secretários do Meio Ambiente de todo o Brasil". Foto/ Divulgação

Publicado 05/03/2024 18:12

Nos dias 26, 27 e 28 de março acontece o 25º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Municípios e Meio Ambiente (ANAMMA), no Portobello Resort e Safari, em Mangaratiba.O tema será "Cidades resilientes e do futuro; memórias e inovações ambientais", o simpósio vai reunir secretários e gestores de todo o Brasil.

Entre os principais assuntos que serão debatidos pelos especialistas em meio ambiente estão cidades resilientes, gestão hídrica, gestão de resíduos, gestão costeira, emergências climáticas, turismo e economia verde. Além disso, o evento também terá espaços para pesquisadores realizarem a exposição de seus trabalhos acadêmicos-científicos.

Vice-presidente nacional da ANAMMA, Antônio Marcos Barreto classificou o encontro como "uma grande oportunidade de trocas de experiências entre os gestores e secretários do Meio Ambiente de todo o Brasil".

Mestre em ciências ambientais, Barreto acumula o cargo de secretário do Ambiente, Mudanças do Clima e Bem Estar Animal da Prefeitura de Itaguaí. Ainda segundo ele, o recente trabalho desenvolvido pela equipe de meio ambiente na cidade, com investimentos em tecnologia e modernizações, pode servir de exemplo para outros municípios.

"Itaguaí tem muitas realizações nesta área. Estamos fazendo em quatro anos o que não fizeram em 40 anos", enfatiza. "Desde restauração de florestas e mangue à atualização do plano de saneamento básico; plano municipal da mata atlântica, implantação de biodigestores em áreas rurais… mais de 200 pessoas da comunidade foram capacitadas com cursos diversos, além da simplificação do licenciamento ambiental, entre muitos outros".

Estão oficialmente convidados o vice-presidente da república, Geraldo Alckmin e a ministra do Meio Ambiente e mudanças do clima, Marina Silva, o evento possui a expectativa de reunir mais de mil e quinhentas pessoas nos três dias de encontro.

O encontro contará com palestras, mesas e painéis ministrados e presididos por especialistas das mais variadas áreas que envolvem o desenvolvimento sustentável das cidades, e é uma chamada para o compromisso da COP 30, que ocorrerá em Belém em 2025.

As inscrições, limitadíssimas, para participar do 25º Encontro Nacional da ANAMMA são gratuitas, mas estão quase esgotando. Os interessados podem se inscrever através do link https://www.sympla.com.br/evento/25-encontro-nacional-de-municipios-com-o-meio-ambiente-e-o-desenvolvimento-sustentavel/2322078?referrer=www.anamma.org.br