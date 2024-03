O Festival BBQ Itaguaí, acontece do dia 7 a 10 de março no Parque Municipal, com entrada gratuita. - Foto: Emerson Vieira (Banco de imagens)

Publicado 04/03/2024 23:23

O Festival BBQ Itaguaí promete agitar a cidade com muito churrasco, comida boa e com variadas atrações musicais, como: Xinapp; Gabriel Lima; Swing e Simpatia; Pretinhos Batuqueiros; Henry Fabiano; Rodrigo Simpatia; Balança e Mexe, além dos covers do U2 e Charlie Brown Jr. Serão 4 dias, em espaço ao ar livre com várias estações de carnes premium e a maestria dos melhores chefs e assadores do Rio de Janeiro.



Segundo a Secretaria Municipal de Eventos, que coordena o festival aqui na cidade, terá lazer para toda a família e em qualquer idade. Com feiras de artesanato, brinquedos infláveis, exposição de carros antigos, cervejarias de chopp artesanal e sorteio de vários brindes.



Mais detalhes da programação, você confere abaixo: Quinta (7/03) 22h- banda Xinapp



00h30- Swing e Simpatia



Sexta (8/03)



22h- Cover Charlie Brown Jr



00h30- Pretinhos Batuqueiros



Sábado (9/03) 12h- Ricardinho Martiliano 14h30- Marcela Kathelen 17h- Paula Cardoso 19h30- Alcateia 22h- Henry Fabiano 0h30- Rodrigo Simpatia Domingo (10/03)

12h30- Paulinho Karioca e Bajo 15h- Banda Magu 17h30- Balança e Mexe 20h- Cover U2 22h30- Gabriel Lima

