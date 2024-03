A transmissão mostra principalmente a importância da organização das mulheres e seus envolvimentos na sociedade, mostrando o potencial das mulheres em suas lideranças. - Foto/ Divulgação

A transmissão mostra principalmente a importância da organização das mulheres e seus envolvimentos na sociedade, mostrando o potencial das mulheres em suas lideranças. Foto/ Divulgação

Publicado 06/03/2024 16:45 | Atualizado 06/03/2024 16:53

Itaguaí- Nesta sexta-feira (8), às 18h ocorre a Live‘ Mulheres em ação: uma live com mulheres que inspiram e fazem a diferença na sociedade’. A transmissão foi idealizada pela Secretária de Assistência, Micheli Sobral e contará com personalidades importantes da cidade.

A live é uma alusão ao Mês da Mulher, o objetivo da live é mostrar o empoderamento feminino, destacando que o dia 8 de março segue como um dia de reflexão, uma reflexão sobre o papel da mulher na cidade, as lutas que a mulher enfrenta no dia a dia, motivado pela influência patriarcal que produz a violência. É possível assistir o trabalho em cima destas realidades, onde as violências vêm em base de uma construção de desigualdade entre homens e mulheres que agravam os problemas de gênero. A transmissão mostra principalmente a importância da organização das mulheres e seus envolvimentos na sociedade, mostrando o potencial das mulheres em suas lideranças.

“Nós precisamos seguir firmes, unidas em uma mesma direção. Nosso empenho diário para superar os inúmeros desafios que a vida nos apresenta, que não nos impeça de manter a doçura e delicadeza de como construir as relações entre pessoas, que sejamos um instrumento para uma sociedade melhor, com justiça e igualdade. Parabenizo a todas as mulheres incríveis que como eu tem orgulho de ser mulher e que nunca esqueçamos da nossa força e importância diária. O dia 8 representa muita luta, mas o dia da mulher é todo o dia”, explica Micheli Sobral, idealizadora da live e Secretária de Assistente Social.

A live traz diferentes lutas, olhares e exemplos através das convidadas: a Primeira Dama, Jéssica Sabino; a Assistente Social e Superintendente de Políticas para Pessoas com Deficiência do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Jo Tavares; a Secretária da Mulher de Itaguaí, vereadora, mãe, esposa e empresária, Rachel Secundo; A Secretária de Turismo e esporte, Fernanda Spindola e Ingrid Freitas, administradora pública.

A Primeira Dama de Itaguaí, Jéssica Sabino, contará na live sobre seu trabalho como nutricionista e seu engajamento nas causas sociais, principalmente com crianças, pessoas com deficiência e mulheres. Madrinha da "Carteirinha do Autismo" da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Assistência Social de Itaguaí e assídua na luta contra a violência contra mulheres.

“É de suma importância a participação da mulher na sociedade em um todo, na verdade, ouso dizer que nós fazemos o papel principal, até porque ninguém estaria aqui se não fosse por nós. Fazer parte de uma gestão que valoriza a mulher e que também da a voz as mulheres é muito gratificante, até porque a maioria do secretariado é composto por mulheres. Nessa live nós vamos falar sobre a importância da mulher na sociedade, quais os trabalhos que já foram feitos e o que nos espera mais a frente”, explica a Primeira Dama, Jéssica Sabino.



A transmissão será no Instagram da idealizadora, Micheli Sobral (@michelisobral_assistentesocial)