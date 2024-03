O Prefeito capitaneou a participação ativa do município e compartilhou suas necessidades e urgências nos projetos apresentados. - Foto/ Divulgação

Publicado 07/03/2024 15:52

O Prefeito de Itaguaí, Rubens Vieira, e o Secretário do Ambiente, Mudanças do Clima e Bem-Estar Animal, Antonio Marcos Barreto, estiveram no lançamento do PAC Seleções, um pacote de obras do Governo Federal que representa um investimento significativo de R$ 23 bilhões, realizado nesta quinta-feira (7), no Palácio do Planalto, em Brasília.

Esta iniciativa abrange setores vitais como a saúde, educação, esporte e cultura, visando transformar positivamente o cenário do município. Itaguaí foi contemplada com a construção de uma creche, uma escola de tempo integral e uma maternidade, que será erguida no local da antiga Nossa Senhora da Guia.

O Prefeito capitaneou a participação ativa do município e compartilhou suas necessidades e urgências nos projetos apresentados, seguindo as diretrizes que buscam criar Infraestruturas inclusivas, sempre com o olhar atento à sustentabilidade socioambiental.

"O PAC Seleções é mais do que um conjunto de obras, é um passo firme em direção a um Brasil mais sustentável e inclusivo. Vamos transformar desafios em oportunidades", completou.