A nova pasta trabalha em parceria direta com a Secretaria de Saúde, Assistência Social, Educação e Cultura.Foto: Italo Dornelles

Publicado 12/03/2024 12:40

Itaguaí- A Prefeitura de Itaguaí implementa na cidade a primeira Secretaria da Mulher. O propósito da nova pasta é construir uma Secretaria plural e diversa, para impactar positivamente a vida das mulheres em Itaguaí.

“Em colaboração com outras Secretarias e a sociedade civil, estamos empenhados em promover a autonomia econômica, a saúde integral da mulher e cuidados, a educação para equidade, e a garantia dos direitos da mulher. Além disso, buscamos fortalecer a liderança das mulheres na gestão pública e combater todas as formas de violência contra elas”, diz a Secretária Rachel Secundo.

A secretaria foi inaugurada no dia 1 de fevereiro, e tem sua sede na Prefeitura de Itaguaí. A nova pasta trabalha em parceria direta com a Secretaria de Saúde, Assistência Social, Educação e Cultura. O Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), passou a ser de responsabilidade da pasta.

“A gestão do Prefeito Rubão, tem um olhar voltado para a equidade, a Secretaria da Mulher, é mais um braço onde nossas munícipes sabem que serão acolhidas e principalmente terão voz. Não buscamos apenas o trabalho de acolhimento, e sim o de trazer para a mulher itaguaiense o sentimento de pertencimento e que aqui também é um local voltado para lutar por elas, incluindo palestras e capacitação”, explica a Secretária da Mulher, Rachel Secundo.

Rachel Secundo é atuante no município, além de ser esposa, mãe, empresária, graduada em Gestão de Petróleo e gás. Na vida política exerceu o mandato como vereadora na Câmara Municipal de Itaguaí, entre Março/2022 a Janeiro/2024, sendo a única mulher neste período.

Sendo a responsável por diversas leis aprovadas como a lei 4.098/2023 que autoriza a instituição do espaço Mame. Ambulatório de follow up e aleitamento materno, Lei 4.092/2023 que autoriza o poder executivo a instituir o programa Mulher Independente, é destinado ao apoio na geração de emprego e renda às mulheres em situação de violência doméstica e familiar no município de Itaguaí.

É possível entrar em contato com a secretaria através do e-mail da secretaria smmu@itaguaí.rj.gov.br ou através do telefone (21) 3782-9047.