O período de aula da Escola em Tempo Integral em Itaguaí será das 7h30 às 14h30, de segunda a sexta-feira. - Foto/ Divulgação

Publicado 13/03/2024 17:31

A Prefeitura de Itaguaí lançou, nesta terça-feira (12), o projeto Escola em Tempo Integral, modalidade educacional que oferece aos alunos mais horas de aula e atividades extracurriculares, permitindo que eles tenham um melhor aproveitamento do tempo escolar e desenvolvam habilidades e competências mais amplas.

A Escola Estadual Municipalizada Dr. Jorge Abrahão, localizada em Mazomba, e o Ciep 300 Municipalizado Prefeito Vicente Cicarino, em Santana, que serão reinaugurados nesta semana, contarão com o programa.

“A prefeitura de Itaguaí está investindo em educação e em ações que promovem o desenvolvimento da comunidade. Essas ações demonstram o compromisso da administração com a educação de qualidade e o bem-estar dos cidadãos”, destaca o prefeito Rubem Vieira.

“A Escola em Tempo Integral oportuniza a formação cidadã, tornando os discentes sujeitos críticos, autônomos e capazes de compreender o seu papel no mundo”, complementa o prefeito.

O projeto tem por finalidade desenvolver a socialização e melhorar a aprendizagem dos alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental, que demandam maior atenção do Sistema Educacional, ampliando a sua permanência diária na escola.

“Alinhado às demandas educacionais contemporâneas, este projeto visa uma educação inclusiva, pois acredita nas diversas formas de aprendizagem, com uma assertiva prática no desenvolvimento sustentável, comprometendo-se com a interação do aluno com o meio ambiente”, explica a secretária de Educação de Itaguaí, Nilce Ramos.

O período de aula da Escola em Tempo Integral em Itaguaí será das 7h30 às 14h30, de segunda a sexta-feira. Além das disciplinas comuns, a grade curricular também será composta por Atividades Esportivas, Educação Financeira, Oficinas de Artes, Cidadania, Linguagens, Sustentabilidade, Tecnologia e Recomposição da Aprendizagem.

“Nesse Programa, a participação do aluno no contraturno é obrigatória, considerando uma das metas do Plano Municipal de Educação. A Educação em Tempo Integral é um modelo que amplia o período de permanência dos alunos na escola, oferecendo auxílio pedagógico específico e uma variedade de atividades extracurriculares, além das aulas tradicionais de acordo com as normas da BNCC”, frisa a secretária.