O Ita Artes Vai reunir mais de 80 barracas de artesãos locais. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 14/03/2024 15:47

A Prefeitura de Itaguaí promove, na próxima terça-feira (19), a tradicional Ita Artes, a maior feira de artesanato da região. O evento, que celebra o Dia do Artesão no Brasil, vai promover arte e cultura, a partir das 8h, no Calçadão de Itaguaí. A entrada é gratuita.



A Ita Artes será ainda maior do que a do ano passado. O objetivo é valorizar a arte e a cultura de Itaguaí, vai reunir mais de 80 barracas de artesãos locais. Os expositores vão exibir e vender seus trabalhos, que carregam um pouco da história e da tradição da cidade. Ao longo do dia, haverá show de artistas da região, como Bamita; Luan Azevedo; Yago Eloi; Amauri Cabral; Igor Victor e Seu Xandi.