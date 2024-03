Corrida e Caminhada de Conscientização do Autismo ocorre neste domingo (31). - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 26/03/2024 12:33

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Itaguaí vai promover, no dia 31 de março, a Corrida e Caminhada de Conscientização do Autismo. Todo mundo pode participar. As inscrições serão abertas em breve no site da Prefeitura de Itaguaí.

A largada está prevista para as 8h, no Parque Municipal de Itaguaí, na Estrada do Trapiche, 2-36, Centro. O trajeto é de 3 km até o retorno ao mesmo ponto. As pessoas do espectro autista largam na frente, os demais participantes, em seguida.

De acordo com a secretária de Assistência Social de Itaguaí, Micheli Sobral, eventos desse tipo desempenham um papel crucial na conscientização e no apoio ao autismo, promovendo inclusão e compreensão da diversidade.

"A participação da sociedade em eventos de corrida e caminhada promove a saúde física e mental, incentivando o bem-estar e a inclusão social em prol daqueles que vivem o autismo", completa a secretária.